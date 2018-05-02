〈蘋果財報優預期〉營收、淨利狂刷史上新高：一文看懂蘋果財報的「亮眼看點」

週二 (1 日) 美股盤後蘋果 (AAPL-US) 公布亮眼的新一季財報，包括營收、淨利、大中華市場成長等，皆令市場喜出望外，蘋果股價在美股盤後聞聲大漲近 4%。

蘋果股價江波圖 圖片來源：Google

以下為投資人重點整理，蘋果 2018 會計年度 Q2 財報之「亮眼看點」：

營收年增 16% 至 611 億美元，高於市場預期的 609 億美元，創蘋果史上新高紀錄。

稀釋後每股盈餘 (diluted EPS) 年增 25.3% 至每股 2.73 美元，高於市場預期的 2.64 美元，創蘋果史上新高紀錄。

蘋果淨利為 138 億美元，高於去年同期的 110 億美元，上季淨利亦創蘋果史上新高紀錄。

蘋果服務性營收達 92 億美元，創蘋果史上新高紀錄。

蘋果服務性營收 圖片來源：Zerohedge

蘋果股東會批准提高股利 16%。

蘋果股東會批准擴增庫藏股 1000 億美元。

大中華市場營收年增 21% 至 130 億美元，超越美國市場的 17.4%、歐洲市場的 8.7% 增幅。

而展望下一季前景，蘋果財測估計，2018 財年 Q3 營收將達 515 億至 535 億美元之間，亦是優於市場預期；毛利率則將落在 38% 至 38.5% 間，市場預期為 38.3%。

市場分析師分析，蘋果 iPhone 手機銷量雖然出現放緩，但是從營收、EPS、淨利等狀況來看，蘋果獲利能力仍是十分良好，蘋果銷量成長滑落，主要也是反映了全球智慧型手機市場銷量整體滑落之現象。