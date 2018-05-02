〈蘋果財報優預期〉蘋果將「賜死」iX？分析師憂展望不佳 庫克強調賣很好

分析師指出，由蘋果相關供應鏈的財報來看，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 預計大幅縮減 iPhone X 產量，甚至在不久的將來就全面停產。不過庫克 (Tim Cook) 在周二的財報會議上，強調 iPhone X 是備受喜愛的產品，相對減緩了這些憂慮。

據《CNBC》報導，Cognex (CGNX-US) 周一公布第一季財報，營收年增 22%，較 2017 年第一季的增長 40% 大減，而對第二季營收展望則為 2-2.1 億美元，低於華爾分析師預期。

Cognex 所提供的技術有助於 iPhone 的組裝，讓 OLED 螢幕能完美配裝。Mirabaud Securities 全球主題投資主管 Neil Campling 表示，Cognex 有 20% 營收來自蘋果，因此第 2 季展望減弱，可歸因於蘋果準備「賜死」 iPhone X。

Campling 周二發布報告指出，Cognex 的財報進一步說明，智慧手機前景轉壞，OLED 產能過剩，而 iPhone X 就快停產了。

Campling 關注的蘋果供應鏈還包括台積電 (2330-TW) 及三星 (005930-KR)－台積電已經修正了全年營收目標，到原本預期區間的下限，而三星也明確表示，OLED 的需求有所減弱。Campling 表示，統合供應鏈的情況，iPhone X 很快將停產。

其他分析師也提出類似觀點。凱基證券郭明錤在 1 月的報告指出，iPhone X 可能會在夏季停產。包括摩根士丹利與 Bernstein 等多名分析師，都下調了第 2 季 iPhone 的銷量。

巴克萊則在周一下調蘋果的目標價，是近 2 個月以來第二次下修。

庫克在周二的財報後指出，iPhone X 在上一季，每周都是 iPhone 系列的銷售冠軍。他比喻，這就像一支 NFL 球隊已經贏得了超級盃，但人們還想要他們得到更多的分數才行。