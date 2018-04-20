中國風景獨好？全球公債連續第二天遭遇兇猛拋售

摘要：美英法德等主要歐美公債均遭遇大規模拋售。十年期美債殖利率創 3 月 21 日以來新高，英國十年期公債殖利率單日漲幅創下 2016 年 4 月以來最大。與之形成鮮明對比的是在央行降准和貿易戰風雲下「風景獨好」的中公債市。

周四，全球公債再次遭遇兇猛拋售。

美國十年期公債殖利率重回 2.9% 上方，2.92% 的水平創下 3 月 21 日來新高。兩年期美債殖利率也上漲 1 個基點，至 2.43%。

歐洲方面，英、法、德等主要國家公債也均沒能逃過拋售潮。

英國十年期公債殖利率漲 10.6 個基點，報 1.520%，創 3 月 21 日以來歐市尾盤最高位，單日漲幅更是創下 2016 年 4 月以來最大。

德國十年期公債殖利率上漲 7 個基點，至 0.60%，為 3 月 13 日以來歐市尾盤最高位，盤中交投於 0.540%-0.603% 區間。兩年期德債殖利率漲 1.3 個基點，報 - 0.555%，歐市盤初一度漲至 - 0.553%，為 3 月 13 日以來盤中最高位。

法國十年期公債殖利率漲至 0.8%。

英國《金融時報》援引 Columbia Threadneedle 資深策略分析師 Edward Al-Hussainy 分析稱，拋售潮開始於英國市場，英國央行在量化寬鬆項目中已經購買 4350 億英鎊英國公債，今年 3 月中開始，又出手購買量 183 億英鎊的配給券等，但本周英國央行的購買行為停止了。

通膨再度來襲？

全球公債連續兩日遭遇拋售，一些分析認為是市場對通膨對擔憂開始加劇的表現。

十年期美債和德債的平準通膨率已經分別上升至 2.18% 和 1.41%，這也意味著 4 年以來的最高水平。通常這一指標被視為市場對於未來十年通膨水平的預期水平。

讓市場更聞之色變的是通膨抬頭之後聯準會有可能加快的升息進程。

周三，美國兩年期 / 十年期公債利差降至 41 個基點，創十一年以來年新低。

最近聯準會高官也在講話中提到過美債殖利率的問題。本周三，聖路易斯聯儲主席 James Bullard 表示，聯儲官員現在需要討論殖利率曲線，它可能在六個月內倒掛。

將要擔任紐約聯儲主席的聯準會「准三號人物」、舊金山聯儲主席 John Williams 本周二表示，殖利率曲線倒掛是經濟顯著放緩的預警，他將嚴肅地對待，但目前並沒有看到殖利率曲線倒掛的信號，「目前我們看到的殖利率曲線的扁平化是正常的。」

Williams 稱，隨著聯準會提高短期利率，並繼續放鬆聯準會的資產負債表，長期利率也將上升。 「未來幾年內不會出現殖利率曲線倒掛的現象。」

中國風景獨好？

近期貿易戰風雲和中國央行降准置換 MLF 都被認為是利多債市的宏觀因素。

17 日晚間，央行意外下調存款準備金率 1 個百分點以置換 MLF。受央行降准影響，流動性寬鬆預期周三帶動債市大漲，當天中金所 10 年期公債期貨主力合約 T1806 漲 1.05%，創下 16 個月以來的最大漲幅。

國君固收覃漢團隊認為，央行逼空之下，當所有價值窪地都已經被填平以後，目前的市場顯然風險和收益已經不匹配了。

從利率債曲線來看，各類非關鍵期限奇點、非活躍券甚至超長利率債等已均經歷了成交量放大、大額資金掃貨，從相對利差看，目前已無超額流動性溢價的壓縮空間。

但對於央行新政利多債市的程度，亦有分析師持謹慎觀點，華創資管總經理屈慶表示，不同 2014 年的政策明確轉向，目前結構性去槓桿大背景仍然存在，中期需要觀察貨幣政策操作的連貫性，及政策方向的實際變化。儘管降准操作對於債市短期利多效應明顯，並釋放一定交易空間，但是中期央行貨幣政策操作仍面臨幾大考驗。

『新聞來源／華爾街見聞』