日本3月全國核心CPI升0.9% 不足以讓央行改變寬鬆政策

日本央行總裁黑田東彥進入第 2 個任期，通膨依舊是他面臨的重要挑戰。日本最新公布數據顯示，3 月的通膨較 2 月放緩，超寬鬆政策短時間內恐難有改變。

據《彭博》報導，日本總務省周五公布數據顯示，3 月全國核心消費者物價指數年增 0.9%，這一指數包括油品但生鮮食品價格，相較於 2 月的 1% 稍有放緩，符合分析師預估中值。

日本核心通膨率 (近一年以來表現) 圖片來源：tradingeconomics

3 月不包括生鮮食品的通膨為年增 0.5%，也符合預期。截至 2018 年 3 月，整個財政年度的通膨率為 0.7%，雖然是自 2014 年以來最高，但低於日本央行先前預測的 0.8%。

分析師指出，今年稍晚，預計來自能源及食物的物價壓力將趨向溫和，也將使核心通膨觸頂後難再成長。對想由寬鬆貨幣政策撤出的日本央行來說，將面對更多阻礙。

Capital Economics 資深日本經濟分析師 Marcel Thieliant 表示，他們預測這個財年的扣除生鮮食品後的通膨為 1%，低於日本央行預測 1.4%，若果真如此，日本央行未來數月將不得不下調通膨目標，更遠離撤出寬鬆。

大和證券 (Daiwa Securities Co.) 資深經濟學家、前央行官員 Maiko Noguchi 表示，日本通膨的潛在趨勢沒有改變，因此扣除能源及生鮮食品後，通膨率一直維持不變，這是日本央行最關心的指標，如果不能從 0.5% 升至 2%，日本央行的目標就難以達成。

先前黑田東彥多次強調，通膨必須穩定超過 2%，央行才會削減龐大的日債與上市交易基金 (ETF) 持倉。