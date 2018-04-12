10年期美債殖利率升破3%美股將跌 瑞銀：2020前不會發生

「新債王」Jeff Gundlach 曾示警，若 10 年期美債殖利率升破 3%，美股將走跌；不過，根據 CNBC 報導，瑞士銀行 (UBS) 經濟學家 Seth Carpenter 週四 (12 日) 表示，這種情況，到 2020 年之前，都不會發生。

Gundlach 曾言，美國 10 年期公債殖利率升破 2.63% 後，將在短時間內突破 3%，甚至可能於 2018 年攀至 3.25%。

Gundlach 認為，2.63% 是美國 10 年期公債殖利率的「紅線」，一旦升破，不只美國公債承壓，連美股也會進入「危險區間」。

有 50 年從業經歷的資深交易員 Art Cashin 也說，如果 10 年期美債殖利率觸及 3%，市場會面臨相當糟糕的情況，「地獄之門將打開」。

10 年期美債殖利率在 2018 年 2 月 21 日，觸及 4 年高點 2.95%。

然而，Carpenter 指出，10 年期美債殖利率升破 3% 的情形，在 2020 年之前，都不會發生。

Carpenter 稱，美國聯準會 (Fed) 採取漸進式升息，試圖讓通膨達標，但不高過目標值太多；若處裡得當，10 年期美債不至於出現大規模拋售的情形。

週三，俄羅斯宣稱，若美國對敘利亞發動空襲，其飛彈都會被擊落；美國總統川普則在推特發文回嗆，「飛彈要來了！」消息一出，金價、油價應聲上漲，2 年期與 10 年期美債殖利率，則分別跌至 2.291% 及 2.768%。