外資喊買上調目標價 南亞科強漲收復月線

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今年毛利率有望逐季走高至第 3 季，亞系與美系外資均維持優於大盤、買進或加碼評等，紛紛上修目標價，帶動股價跳空開高，盤中一度大漲逾 5%，成功收復月線。

南亞科日前召開法說會，總經理李培瑛表示，第 2 季 DRAM 平均單價可望季增約 5%，毛利率表現可期，而針對匯率因素已採取避險動作，未來將維持美金與新台幣現金各半的動態平衡，降低匯率波動風險。法人認為，南亞科第 2 季毛利率有機會續改寫新高，甚至一路走高至第 3 季不成問題。

展望後市，李培瑛指出，上半年各廠投片持平，第 2 季目前看來市場仍明顯供不應求，第 3 季進入需求旺季，第 4 季則將受到韓廠可能開出新產能影響，但若如韓廠先前所言，增加的產能與市場需求類似，產品價格在第 4 季後就可望維持穩定，售價漲跌波動也將相對縮小。

伺服器領域受惠大型數據中心需求強勁，李培瑛表示，大數據與邊緣運算將持續挹注 DRAM 需求成長動能，可望使伺服器成為成長動能最強勁的領域。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：南亞科兆豐 76 購 01(069455-TW)、南亞科宏遠 77 購 02(071952-TW)、南亞科元富 76 購 02(070593-TW) 等。

南亞科相關權證。資料來源：鉅亨網整理