台股盤中─台積電領軍衝高 漲逾百點攻上10900點 收復月、季線關卡

台股今 (19) 日在台積電領軍衝高，帶動整體電子權值股漲勢，另外太陽能、金融與傳產股同步齊揚，早盤指數一度漲逾百點，最高來到 10953.57 點，連續收復五日線、10900 點、月線與季線等關卡。

觀察盤面個股表現，美國監管當局表決通過，將禁止境內無線電信業者用聯邦補助金購買中國製造商生產的電信設備，牽動鴻海、台積電、聯發科等台灣電子業大廠營運，不過台積電無畏此利空，今天法說會展望吸引市場矚目，今日股價開高走高，早盤最高價落在 243 元，漲幅逾 2%。

其他權值股部分，鴻海遭外資連 17 天賣超，今日股價疲軟，並以 84 元開低走低，跌幅逾 1%；聯發科開高走高，漲幅近 1%；華碩昨 (19) 日召開臨時董事會，通過施崇棠續任董事長，準接班人徐世昌升任副董事長，今日股價漲近 1%。

太陽能大廠新日光、昱晶與昇陽科三合一案公平會決議通過，此結合案估計可協助太陽能產業升級，有利整體經濟發展，激勵太陽能族群股價閃亮，新日光漲幅近 8%，昱晶漲幅近 9%，昇陽光電一度攻上漲停價 14.5 元、漲幅逾 8%。

智慧自動化需求升溫，在中國製造 2025 利多帶動下，包括友嘉、上銀、程泰、亞崴、亞德客等工具機暨零組件大廠，均持續加碼在中國大陸投資布局，今工具機類股漲跌互見，上銀今股價跌近 1%，亞崴亦走跌，程泰則漲逾 1%。

法人表示，重要指標企業法說陸續登場，包括財報數字和展望內容，都將成為牽動市場多空氣氛的因子，台股早盤連續收復五日線、10900 點、月線與季線等關卡，接下來若能帶量站上 11000 點，將有機會支撐台股挑戰前高位置。