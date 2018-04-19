台股盤後─台積電強彈助攻 指數收漲123點 站上所有均線

美股漲跌互見，台股今 (19) 日在台積電領軍，電子、金融、傳產和太陽能類股同步齊揚帶動下，指數開高走高，終場以漲 123.3 點，報 10971.22 點作收，順利收復所有均線，成交量 1530.42 億元。

台股類股今漲多跌少，其中半導體、電子、光電、營建、通路、金融、航運、造紙、生技、食品、鋼鐵、玻璃、橡膠、電腦等類股均收紅；至於下跌的類股包括通信、電機、汽車、觀光類股等。

台積電下午舉行法說會，今股價先行暖身，以 242 元開高走高，終場收在 244.5 元，漲幅達 2.73%，順利收復 5 日線；其他權值股部分，大立光開低走低，終場收在 3490 元，跌幅近 1%，鴻海則以 84 元開低後走高，終場收在 85 元，漲幅 0.24%。

金融股一片紅通通，其中兆豐金收漲逾 2% 最為強勢，開發金、國泰金、富邦金則均漲逾 1%，日盛金、第一金、中信金、永豐金、國票金、新光金、台新金、元大金、玉山金和華南金均收紅。至於被動元件續強，生技類股同樣加入多頭行列。

太陽能大廠新日光、昱晶與昇陽科三合一案公平會決議通過，激勵太陽能族群股價閃亮，其中新日光收漲近 3%，昱晶漲近 4%，昇陽光電則盤中一度觸及漲停價 14.5 元，尾盤收漲近 6%。

分析師表示，市場關注美中貿易談判變化，但不建議以此做為現階段投資的參考，投資人應該將關注的目光放在投資本質上，回歸檢視基本面變化，而隨著上市櫃公司陸續召開法人說明會，提出財報數字和展望內容，估計漲價題材仍是資金追逐的焦點。

整體來看，台股今日帶量上漲，並創下 1 個月以來的大量，接下來若國際股市走強，大盤有機會再度挑戰 11000 點關卡，並支撐台股挑戰前高 11270 點。