倫敦房價終於下跌了！創2009年以來首見

自 2016 年年中以來，在英國脫歐公投的時，倫敦房價的成長一直在穩健放緩。而現在這種放緩已經變成徹底的下降。

《QZ》報導，英國首都倫敦不再領導房地產市場走高。2 月份，倫敦的平均房價較上年同期下跌 1%，為 2009 年 9 月以來的首次下跌。與此同時，英國國家統計和土地登記處表示，其他所有地區的房價漲幅均在 3% 至 8% 之間。

倫敦房價變動 / 圖：Atlas

倫敦最富裕的社區房價和銷售量下降導致平均房價下跌。根據房地產經紀人萊坊（Knight Frank）的研究，價值在 200 萬英鎊（280 萬美元）和 500 萬英鎊之間的房產在過去的一年中遭受了 1.8% 的降價。Fulham 是倫敦富有的蛋黃區之一，卻近期被被稱房價下滑最大的區域。

據了解，購房者被昂貴房產稅的變化所嚇倒，而英國脫歐投票則為居住在這些地區的歐洲人帶來了不確定性因素。

首次購房者也不會開始慶祝。倫敦的平均房價仍為 472,000 英鎊，這使得這些房產的平均價格比下一個最昂貴的地區高出 15 萬英鎊。

據《每日郵報》報導，英國高於 1000 萬英鎊的房產，有 40% 集中在 Mayfair、Belgravia、與 Knightsbridge 這三塊黃金三角區域內。