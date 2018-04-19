〈房產〉北台灣Q1銷售中建案較上季微減 仍處歷史高點水位區

北台灣今年首季銷售中建案出現下滑走勢，據住展雜誌統計，北台灣今年首季銷售中建案數量為 1323 個，較去年第 4 季減少 20 個、季減約 1.5%，與去年同期相比，則年增 17 個銷售中建案、年增幅約 1.3%。目前銷售中建案數量仍處在歷史相對高點水位。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年首季北台灣銷售中建案數量已經減少，代表建案完銷、或撤場的速度比增加供給速度還快，所以線上累積的建案才出現減少。雖然建案數量呈現雙位數下降，但若與前幾年同期相比，目前銷售中建案數量仍處在歷史相對高點水位，賣壓還是相當沉重，建案銷售的競爭程度依然激烈。

住展指出，2014 年是房市反轉的關鍵年，當年首季銷售中建案數僅 887 個。翌年首季暴增至 1106 個、淨增 219 個建案，年增幅逼近 25%，2016 年首季銷售建案數又攀升至 1206 個，年增幅縮小至約 9%。2017 年第 1 季建案數又走高至 1306 個，年增幅 8.3%，今年首季建案數年增幅進一步收斂至 1.3%。

北台灣在 2015 年、2016 年推案量銳減，相反的在銷售中建案頻頻走高，主要是建案降價幅度不足，買氣疲弱，以致建案滯銷。但 2017 年買氣已經明顯好轉，建案平均銷售率也止跌回升，但銷售中建案數量卻再創高的關鍵，是因為建商放手推案、推案量擴增所致。

何世昌指出，2015 年至 2016 年房市買氣差時，待售建案數量快速堆疊，但 2017 年市場買氣回神時，建案數量卻未見減少，這透露出建商推案速度高過買氣復甦動能，「減量經營、穩健推案」仍有其必要性。否則，高估市場買氣而大規模推案，反而會增加賣壓與價格戰的可能。

住展統計，以大台北而言，則銷售中建案數量前五大行政區依序為林口（48 個）、新莊（44 個）、淡水（42 個）、板橋（38 個）與中和（37 個）；數量最少的則是南港（3 個），其次則是中正區（4 個）。