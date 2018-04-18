升息打到駙馬爺：川普女婿旗下商辦虧損連連

《彭博》報導，由美國總統川普女婿所持有的公司 Kushner Co 與 Vornado 地產 (VNO-US) 共同擁有的曼哈頓辦公樓，自 2011 年以來報酬率是持續下滑。

據了解，2017 年美國紐約第五大道 666 號的房產在扣除債務之後，共損失了 2500 萬美元。原因包括房貸利息成長、營收下滑等。而前一年的財務年則損失了 1450 萬美元。

Vornado 股價週二（17 日）收盤下滑 0.059% 來到 67.21 美元。

Vornado 股價日線趨勢圖

作為 2011 年再融資協議的一部分，Vornado 購買了此 41 層塔樓的 49.5% 權益股，並擁有此大樓多數的零售空間。Vornado 執行長 Steven Roth 向投資人提道，將把剩餘的股份販售給 Kushner Co.。

報導指出，目前還不清楚 Kushner 是否擁有多達 10 億美元，能購買剩餘股份的資金。

據了解，Kushner Co 在金融危機之前以 18 億美元購買此大樓股份，而房貸於 2011 年有稍微下調，但於 2012 年後又繼續提升。去年房貸利率為 5.5%，而目前已跟著美國聯準會 Fed 升息動作一起成長，至 6.353%，於 2019 年 2 月到期。