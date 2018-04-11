俄羅斯股匯雙殺 中美貿易鬥爭不減 但外匯市場卻出奇平靜

《彭博社》報導，美國對俄羅斯進行制裁，導致俄羅斯盧布暴跌，而土耳其里拉兌美元的匯率也接近歷史低點，此外，傳聞中國在考慮使人民幣貶值，以做為貿易鬥爭籌碼，乍聽之下匯市應是波濤洶湧，但事實上，目前的外匯市場卻是出奇平靜，波動率正徘徊在 3 個月來的低點附近。

美國在本月 6 日宣佈對俄羅斯加重制裁，俄羅斯股市呈現 2014 年以來最大跌幅 8.6%，盧布兌美元應聲大跌 3.1%。

俄羅斯在遭受美國制裁後，股市大跌

另一方面，土耳其因為經濟過熱，而央行缺乏因應政策，使投資者感到擔憂，里拉兌歐元今年以來已下跌 9%，里拉兌美元也跌至接近歷史低點。同一時間，中國和美國之間的貿易鬥爭升溫。

土耳其里拉跌至歷史新低

儘管存在各種波動因素，但外匯市場不為所動，德意志銀行的 1 個月和 3 個月外匯波動性指數徘徊在 3 個月低點附近。而摩根大通的外匯波動性指數也維持在 1 年平均點左右。

摩根大通的外匯波動性指數也維持在 1 年平均點左右

匯豐證券美國外匯策略主管 Daragh Maher 表示，外匯市場波動性不大的原因之一在於，雖然盧布和里拉有較大的波動，但較為廣泛的外匯組合匯率處於穩定範圍中，如歐元兌美元和美元兌日元。Maher 指出，這些消息並沒有大幅度的影響美元走勢或歐元走勢，因此外匯市場波動性並不大。

而近日匯市在傳出中國政府可能引導人民幣貶值，作為美中貿易戰的籌碼之後，人民幣兌美元一度下跌 0.2%，但是隨後又回到相對穩定的匯率。

Maher 指出，中國國家主席承諾開放市場和支持全球貿易，這使投資者對全面貿易戰的擔憂稍有減少，而外匯市場的反應，顯然是覺得這場貿易風波終將以談判協議做為結束。