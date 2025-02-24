習近平與普丁通話 俄方介紹美俄接觸最新情況

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 18:41

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在烏克蘭戰爭未歇之際，據《央視》周一（24 日）報導，當天下午中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁通話，俄方介紹了美俄接觸最新情況。

習近平表示，歷史和現實昭示人們，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。

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他說，中俄兩國的發展戰略和外交政策管長遠。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注入穩定性和正能量。

習近平強調，烏克蘭危機全面升級之初，他就提出解決危機的「四個應該」等基本主張。去年 9 月，中國同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

據《央視》周一（24 日）報導，普丁表示，俄方發展對華關係，是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。

普丁說，當前形勢下，俄中保持密切溝通，符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。