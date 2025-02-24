習近平與普丁通話 俄方介紹美俄接觸最新情況
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 18:41
在烏克蘭戰爭未歇之際，據《央視》周一（24 日）報導，當天下午中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁通話，俄方介紹了美俄接觸最新情況。
習近平表示，歷史和現實昭示人們，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。
他說，中俄兩國的發展戰略和外交政策管長遠。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注入穩定性和正能量。
習近平強調，烏克蘭危機全面升級之初，他就提出解決危機的「四個應該」等基本主張。去年 9 月，中國同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。
據《央視》周一（24 日）報導，普丁表示，俄方發展對華關係，是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。
普丁說，當前形勢下，俄中保持密切溝通，符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。
普丁介紹了俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場，表示俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。
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