〈每日外資外匯觀點〉歐元短線挺進1.23、英鎊進入盤整期

FXStreet：歐元兌美元短線挺進 1.23

美國非農就業數據令人失望，歐元兌美元周五從日內低點 1.2215 彈起，美國和中國之間關於貿易戰的緊張局勢持續續成為主要市場動力，短線穩步向 1.23 挺進。

在周五美國就業數據公布的同時，美國總統川威脅要對另一批中國進口產品徵收 100 億美元的關稅，引發市場避險情緒，儘管美元走勢疲軟，但高收益歐元的需求仍被打擊。

川普在推文中表達美中智財爭端將可達協議，有助緩解先前因市場的擔憂而觸發對高收益資產的需求，市場對貿易政策的不確定性仍未排除。

從技術面來看， 4 小時 K 線圖，匯價進行反彈 ，但仍處於目前收平的 20 小時均線下方，若穩步上漲超過 1.2300，有利於進一步延伸至 1.2370，但若跌落 1.2250，則將進一步下探 1.2210。

歐元兌美元 4 小時 K 線圖。

大華銀行：英鎊兌美元 1-3 周內進入盤整區

大華銀行建議 ，英鎊兌美元交易（Cable）應該暫時擱置。未來 1-3 周，英鎊兌美元必須迅速上漲並保持在 1.4100 上方，否則彈升至 1.4280 的機率大為下。儘管前一交易日未能突破 1.4100 並不意外，但隨後的大幅拋售觸及隔夜低點 1.3965 卻令人意外。

大華銀行不排除英鎊進一步疲軟，但並非跌勢的開始，預期將於 1.3930- 1.4100 進行區間盤整。

英鎊兌美元 15 分鐘 K 線圖。

美銀美林認為，美國稅改的影響才剛開始顯現，帶來的資金回流將在接下來三個月中逐漸體現出來，並提振美元。

摩根士丹利建議，在 0.7770 附近做空澳元兌美元，目標先設 0.6900，停損設在 0.7910。