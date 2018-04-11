第一步升息20個基點！歐央行高官的這番話讓歐元直線拉漲

摘要：歐央行鷹派官員諾沃特尼表示，歐央行可能將存款利率提升至 - 0.2%，並在年底結束 2.55 兆歐元的購債項目。諾沃特尼並未對於具體升息時間，但市場預計明年年中升息機率較大。

在鴿派德拉吉領導的歐央行中，管委諾沃特尼（Nowotny）是公認比較激進的一位官員。他罕見地透露出升息路徑，歐元 / 美元短線迅速拉漲。

據路透社報導，歐央行管委兼奧地利央行行長諾沃特尼週二表示，歐洲央行可能將存款利率從 - 0.4% 上調至 - 0.2%，以開啟升息進程。他呼籲歐央行繼續推進這一進程，以確保它能夠採取漸進的方式，並從存款利率開始。自 2014 年中期以來，歐洲存款利率一直處於負值區間。

隨後，歐元兌美元短線迅速拉漲至 1.2366，歐元區各國政府債券殖利率普遍走高 1-3 個基點。

諾沃特尼表示：

我認為不會有任何問題，第一步將存款利率從 - 0.4% 升到 - 0.2%，第二步將主要再融資政策利率（main refinancing policy rate）納入其中。

今天早些時候，諾沃特尼還表示，現在是漸進政策正常化的時候了，「如今歐元區經濟明顯處於強勁且廣泛的周期性上升之中」。

路透社報導稱，2.55 兆歐元的債券購買計劃將在今年年底前結束，但目前還不能確定升息何時開始，預計歐央行將在 6 月或 7 月公布相關計劃。這或將預示着，歐央行很可能將為 2011 年來的第一次升息鋪平道路。

歐央行內部工作人員給出了一個場景，即在今年底徹底結束 QE 債券購買項目後，2019 年中期開始升息。雖然此次諾沃特尼沒有給出具體時點，但一些利率制定者已經表示，他們對市場預期在 2019 年 4 月或 5 月升息感到滿意。

此外，諾沃特尼還稱，貿易戰對各方都有負面影響，直接影響可能來自匯率方面，也可能對金融穩定造成不良影響，但對貨幣政策的影響並不十分明顯。

他還表示，歐洲央行沒有設定匯率目標，他也不希望央行做出任何改變，使其在中期內將通膨率控制在 2% 以下。

『新聞來源／華爾街見聞』