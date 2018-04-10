〈每日外資外匯觀點〉 NAFTA談判樂觀 加元緩漲、本周看貶歐元

丹斯克銀行：南非幣 12 個月目標價上看 11

南非拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）政府的經濟復甦和改革意識強於預期，丹麥丹斯克銀行將 2018、2019 年的 GDP 預估由 1.9%、2.2% 上調至 2.3％。

南非通膨壓力持續減弱，核心通膨率從去年初的 6％下降至 2 月的 4.1％，而當月整體通脹率為 4％，即安全地處於央行 3-6％的通膨率區間。

南非央行（SARB）3 月降息 25 個基點，丹麥銀行預期 2018 年底前將再降息 2 次。

拉馬福薩上任以來，南非蘭特大幅上漲，丹麥銀行認為利多消息已被反映，蘭特目前徘徊在其長期價值之上，短期上漲空間有限。預期美元兌南非蘭特 3 個月目標價為 11.80， 6 個月和 12 個月目價價進一步下跌到 11.50 及 11.00。

美元兌蘭特 15 分鐘 K 線圖。

道明：NAFTA 談判樂觀 提供加元緩漲空間

道明證券（TDS）分析師認為，加拿大貿易政策風險正在改善，北美自由貿易協定談判正在進入時間表的關鍵階段，目標是 4 月底前達成原則協議。

道明證券表示，北美自由貿易協定風險消退，將為加元提供緩和上漲的空間，但對於經濟成長放緩仍抱持謹慎。

美元兌加元 15 分鐘 K 線圖。

巴克萊：本周是看跌歐元兌美元的好時機

目前歐元兌美元已經跌破之前趨勢線的支撐，價格開始釋出下跌信號。巴克萊銀行外匯策略師認為本周下跌機率大，建議 1.2265 看跌，目標價 1.1948。