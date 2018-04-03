快對沖風險 高盛：股市波動性飆升可能有外溢效應

高盛集團認為，股市波動率高企，但期權交易顯示投資者的保護需求尚未上升，意味著需要進行對沖。

John Marshall 牽頭的策略師觀察到，過去三周有「大量」標普 500 指數對沖過期，這讓普通投資者更容易受到股價波動的影響。與此同時，由於對全球貿易緊張局勢和聯儲會貨幣政策的擔憂激起市場動盪，

CBOE 波動率指數在第一季幾乎上漲一倍。VIX 周一上漲 18.3%，至 23.62。

白：VIX 年初至今升幅 藍：債市移動指數 粉：G7 國家貨幣波動指數 圖片來源：Bloomberg

高盛認為，雖然波動率加劇基本僅限於股市，但這可能會在未來數月抑制其他資產的風險胃口，或會引發廣泛動盪。

策略師在客戶報告中寫道：「向去風險和高波動率預期的轉變可能會改變 2018 年的交易態勢，並提高對沖的時間價值。VIX 和已實現波動率的飆升足以讓股市以外的投資者忌憚。」

該公司認為七大問題是金融市場最大的威脅，包括信貸崩盤和成長減速。在研究了每個風險因素與所有資產類別之間的關係之後，策略師們推薦了針對每種危險情景的最廉價期權。

他們表示，對信貸壓力感到擔憂的投資者應該購買 Utilities Select Sector SPDR Fund 和 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 的期權。對於擔心利率升高或通膨上漲的投資者，VanEck Vectors Gold Miners ETF 和 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 的衍生品合約具有吸引力。

策略師們不建議購買標普 500 指數期權來對沖美國基準股指的下跌，因為他們認為歐元區斯托克 50 指數和 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 的期權更便宜。

以下是高盛認為的其他風險及其推薦的期權策略清單：