S&P500跌破200MA 分析師：美股將面臨更多痛苦 等財報季吧

週一 (2 日) 市場的廣泛賣壓讓美股跌破重要技術性支撐，暗示市場恐怕還要面臨更多痛苦。

《CNBC》報導，Leuthold Group 投資長 James Paulsen 即表示，「 沒法避開的是，市場領導者皆出現崩跌 。」週一午盤，S&P 11 大產業中 10 項全陷入修正水位，即較高點下挫 10% 以上。

前市場明星、 消費類股和技術類股票週一跌幅超過 3％。表現最好的是防禦性公用事業部門，僅下跌 1％，其次是房地產，下跌 1.5％。

一些科技大股受創尤其慘重，美國川普總統對亞馬遜的批評讓該公司股價挫逾 5 %; 報導稱，蘋果公司打算改採自家晶片後，英特爾大跌近 6%。

英特爾股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

Charles Schwab. 全球投資長 Jeff Kleintop 表示，「 我看全球市場真的只有美國大跌， 我覺得這好像只跟美國有關係， 似乎跟貿易沒有太大關聯， 可能只是一些美國大企業科技和法規上的疑難雜症。」

Kleintop 表示，市場一直都依賴企業庫藏股，但是在財報季之前，許多企業預計暫停股票庫藏股計畫 ，待下週慢慢展開財報季。

「我們可能會感受到沒有股票回購的衝擊，今天似乎就是股票回購離開的第一天。」Kleintop 說道。

S&P 500 週一下跌 2.2% 至 2581，為 2016 年 6 月英國表決脫歐以來第一次收低於 200 日移動均線 2589。

T3Live.com. 合夥人 Scott Redler 表示，「美股跌破均線，顯示出真實的賣壓， 如果美股留在均線以下的時間越長， 美股就有更高的可能性會至少測試 2 月 9 日的低點 2530。」

道指和羅素 2000 指數也短暫跌破 200 日移動均線，但市場焦點在 S&P。道指和羅素 2000 指數均較 2 月低點下滑，但一度跌逾 750 點的道指隨後拉回部分。

股市承受各種壓力，投資者尋求債券避險，這樣債券殖利率下降，10 年期美國公債殖利率降至 2.72%，兩年期的則下降至 2.23%。 美元也走低，美元指數僅略高於 90 關鍵技術關卡。

QMA 投資組合經理人 Ed Keon 表示，「對貿易戰的恐懼，以及科技問題和其他一些如北韓之間的爭議，結合起來驅動了市場波動，這很正常。這是市場一般的波動行為，不是意外，但是最後仍會由企業獲利帶動今年的股市。」 他認為，中國對美國金屬關稅的回應，比先前預期更嚴厲。

經過去年順風順水的上漲後，股市的高波動率也推升恐慌指數 VIX，週一 VIX 指數上升 18% 至略低於 24，先前一度升至 25.72 高點。

在市場趨穩並轉而上漲之前的這段時間，分析師對於市場會如何變動有多種看法，但他們都認同企業獲利將是下一個催化劑，也應該是良好的催化劑，他們也不認為股市已經進入熊市。

根據 Thomson Reuters，S&P 500 企業獲利第一季繼前季近 15% 成長後，預計上升約 18.5 %。

State Street Global Advisors 投資長 Michael Arone 表示，「我認為市場現在已經有一點利空出盡。經過長期強勁收益和非常平靜的波動率後，最近這陣子的第一步似乎就是該賣出，這太糟了，因為我認為市場的根本，其基本面仍然相當強勁。」

「現在很有可能發生的是，S&P 已經跌破 200 日移動均線， 所以會看到這種波動持續下去。我預期未來幾週財報季開始之後，就可以對市場有一些支撐力，因為我認為企業獲利強勁。」