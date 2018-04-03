美股盤後─擔憂貿易戰擴大 道瓊重挫458點 亞馬遜帶動科技股走低

第二季的第一個交易日，美國股市大幅下跌，擔憂貿易戰擴大及對科技業的管理趨嚴，為市場屬利空。

道瓊盤中一度大跌 758.59 點，創新今年低點。S&P 500 再度跌入回檔修正領域，並跌破 200 日移動平均線。亞馬遜股價下跌 5.2%，帶動 Nasdaq 指數大跌。



道瓊工業平均指數收低 458.92 點或 1.90% 至 23644.19。

Nasdaq 指數收低 193.33 點或 2.74% 至 6870.12。

S&P 500 指數收低 58.99 點或 2.23% 至 2581.88。

費城半導體指數收低 51.89 點或 3.90% 至 1277.01。

分析師說，龍頭股受到壓力。過去幾年的領漲股票開始下跌，這種情況發生，對股市產生負面心理壓力。

上週六，川普總統發布推文指出，亞馬遜利用了美國郵政單位，該單位為亞馬遜交運包裹，損失了數十億或數百億美元。亞馬遜股價因而下跌。過去一年，亞馬遜為表現最佳的股票之一，大漲近 64%。

臉書，Netflix 與 Alphabet 股價均大幅走低。上個月，對臉書如何處理使用者資料，感到擔憂，科技股因而下跌。3 月，臉書股價大跌 10.4%。

交易員亦擔憂，一場貿易戰可能正在醞釀之中。

中國於周一宣布對價值約 30 億美元的 128 種美國進口商品課徵關稅，回應川普總統上月簽署的進口鋼鋁關稅。

川普並將建立美墨邊境圍牆與兩國之間的 NAFTA 協商，結合為一。在週日發布的推文中，川普說：「他們必須停止讓大量毒品與人員流入美國，否則我就會停止 NAFTA。需要建圍牆。」

分析師說，新的利空因素是，川普政府的關稅可能引發全球貿易戰，讓全球落入衰退。