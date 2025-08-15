鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-15 18:50

‌



在截至 8 月 13 日的一周內，全球股票基金錄得六周以來最大的單周資金淨流入。這主要得益於美國通膨數據低於預期以及美中關稅休戰延長，兩者共同提振了投資者情緒。

全球股票基金獲六周來最大淨流入 科技股受追捧(圖:shutterstock)

‌



LSEG Lipper 的數據顯示，投資者在當周淨買入了價值 193.2 億美元的全球股票基金，成功逆轉了前一周 76.3 億美元的淨賣出狀態。

美國股票基金領漲區域市場，淨流入 87.7 億美元，部分彌補了前一周 138.9 億美元的流出。歐洲和亞洲基金也分別吸引了 70.8 億美元和 20.7 億美元的單周投資。

在行業表現上，科技股基金表現尤為突出，吸引了 40.8 億美元的淨流入，創下自 2021 年 2 月以來的最強單周需求。然而，醫療保健和通訊服務行業基金則面臨淨流出，分別為 8.35 億美元和 6.46 億美元。

與此同時，新興市場的投資者連續第二周淨賣出股票基金，撤出了 10.8 億美元。

全球債券基金持續受到投資者青睞，錄得連續第 17 周的淨流入，該周總額達到 158.7 億美元。其中，短期債券基金吸引了 44.2 億美元，是其在過去 16 周內的第二大單周流入。歐元計價債券基金和公司債券基金也分別有 33 億美元和 13.7 億美元的顯著單周流入。

與股票基金不同，新興市場的債券基金則逆勢吸引了 16.4 億美元的淨買入。