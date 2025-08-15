全球股票基金獲六周來最大淨流入 科技股受追捧
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在截至 8 月 13 日的一周內，全球股票基金錄得六周以來最大的單周資金淨流入。這主要得益於美國通膨數據低於預期以及美中關稅休戰延長，兩者共同提振了投資者情緒。
科技股受到強烈關注，其中包括蘋果 (AAPL-US)，蘋果承諾在美國進行新的投資，以避免 iPhone 可能被徵收關稅。
LSEG Lipper 的數據顯示，投資者在當周淨買入了價值 193.2 億美元的全球股票基金，成功逆轉了前一周 76.3 億美元的淨賣出狀態。
美國股票基金領漲區域市場，淨流入 87.7 億美元，部分彌補了前一周 138.9 億美元的流出。歐洲和亞洲基金也分別吸引了 70.8 億美元和 20.7 億美元的單周投資。
在行業表現上，科技股基金表現尤為突出，吸引了 40.8 億美元的淨流入，創下自 2021 年 2 月以來的最強單周需求。然而，醫療保健和通訊服務行業基金則面臨淨流出，分別為 8.35 億美元和 6.46 億美元。
與此同時，新興市場的投資者連續第二周淨賣出股票基金，撤出了 10.8 億美元。
全球債券基金持續受到投資者青睞，錄得連續第 17 周的淨流入，該周總額達到 158.7 億美元。其中，短期債券基金吸引了 44.2 億美元，是其在過去 16 周內的第二大單周流入。歐元計價債券基金和公司債券基金也分別有 33 億美元和 13.7 億美元的顯著單周流入。
與股票基金不同，新興市場的債券基金則逆勢吸引了 16.4 億美元的淨買入。
在大宗商品基金方面，黃金和貴金屬商品基金需求強勁，吸引了 26.3 億美元的資金，創下近兩個月以來最大的單周流入。
能源基金也錄得 1.2 億美元的淨買入。同時，貨幣市場基金的單周淨投資從前一周的 1352.8 億美元大幅回落至 210.5 億美元。
