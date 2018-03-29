炎洲擬配發每股現金股利0.6元 近3年高點

膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 今 (29) 日董事會通過擬配發每股現金股利 0.6 元，為近 3 年配息新高，以今日收盤價 13.8 元計算，現金殖利率約 4.35%。

炎洲近年來開始組織調整，進行內部垂直整合，包括生產自動化、汰換老舊設備等，2016 年由於出售薄膜產能中的不良設備，加上匯兌損失，營運陷入虧損，全年每股淨損 0.22 元，然而，去年起在膠帶、薄膜與包材等業務穩定成長下，炎洲順利擺脫 2016 年虧損狀態，營運體質轉佳，去年前 3 季稅後純益 2.24 億元，每股純益 0.51 元。

炎洲第 4 季合併營收 57.81 億元，季增 26.6%，年增 22.44%；全年合併營收 189.73 億元，年增 1.15%，為近 3 年以來新高。炎洲尚未公布去年財報，但法人預估，在第 4 季獲利挹注下，全年稅後純益上看 1.5 元，挑戰近 4 年來新高，也將較 2016 年轉盈。

展望今年，炎洲表示，預期在中國中小型廠受環保政策影響被迫關廠，加上全球景氣持續擴張下，膠帶本業表現將呈現穩定成長，法人估營收將成長 5 至 10%，獲利則可成長 1 成，而本季仍有出售股權與林口極品建案獲利認列，全年每股純益將可上看 3 元。