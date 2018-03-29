〈新光金法說〉李紀珠閃辭後首亮相 最後一次法說暢談營運調整心路歷程

新光金 (2888-TW) 今 (29) 日舉行法說會，副董事長暨總經理李紀珠 3 月中旬閃辭總經理後首度現身，外界雖傳她因健康亮紅燈所以辭職，但李紀珠今天依舊出席主持法說會，心情絲毫不受傳言影響，氣色紅潤，並未顯出身體不適，會議開始前並表示自己健康狀態很好。李紀珠也在法說會上談及此次將是她最後一次主持法說會，並暢談去年力拚新光金營運調整的心路歷程。

李紀珠表示，新光金去年繳出好成績，去年是新光金關鍵的一年，金控稅後純益 112 億元，資產占 73% 的重要子公司新光人壽去年也獲利 69 億元。因為不再兼任金控總經理，理論上這也是李紀珠最後一次主持法說會。

新光金去 (2017) 年合併稅後純益為 112.2 億元，年成長 120%，每股稅後純益 1.05 元。合併股東權益年增 15%，至 1559.7 億元，每股淨值為 13.87 元。新光金 CAR 為 117.7%、新光人壽 RBC 為 257.4%、新光銀行 BIS 為 13.1%。

今年接軌 IFRS 9 後，新光金淨值從 908 億元，增加 194 億元，躍升到 1102 億元，淨值破千億元。

新光金通過增資 10 億股，資深副總徐順鋆表示，這是取得股東會授權，要用來增資子公司或是併購都可以使用。

此外，李紀珠請辭後，外界關注她的去留，談到是否是最後一次主持法說，李紀珠表示，法說會在新光金控歷來慣例，都由金控總經理主持，原則上下次應該由新任總經理黃敏義主持，不過，她說：「如果總經理需要我陪同的話，大家不嫌棄的話，我會來陪同。」

談到去年成績，李紀珠表示，新光金控尤其是旗下子公司新光人壽，資本金過去有段時間比較薄弱，在信評指數裡例如利息保障倍數較薄弱，去年如果沒克服這些問題，萬一遭降評，可能會使新光金走向不好的狀態。

李紀珠進一步指出，在董事長率領全體同仁努力下，克服此問題，使得獲利表現不錯，讓股價上漲，股價上漲後，很多庫藏股賣給員工，自然而然充實資本金，在利息支出倍數及資本金充實後，就產生正向循環的動力，也可看到保戶對於該公司保單信心度更增加，公司同仁向心力也上升，雖然不可能因為這樣的正向調整就可以馬上走上康莊大道，未來還是要將正向調整力道加得更強，讓新光金走向更長期健全的發展。