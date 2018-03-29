大同100週年特展新品亮相 估智慧空調銷售占比2成

大同 (2371-TW) 今年 11 月 11 日將滿百歲，100 週年特展今 (29) 日開展，除了大同寶寶 99 水晶版限定登場之外，智慧家電新品也同步亮相，集團旗下大同綜合訊電總經理張忠棋表示，今年智慧空調的銷售將占大同空調的 2 成，今年前 2 月業績年增逾 1 成，預估全年成長 15-17%。

張忠棋指出，智慧家電是家電市場未來重要主流，今日發表包括智慧空調、除濕機、空氣清淨機、電扇及電鍋等新品，都可以透過大同智慧家電雲，遠端監控、即時掌控家中的家電使用情況。

他表示，去年推出 4K HDR 聯網液晶 W 系列，因內建 Netflix 影視平台，可一鍵觀看多樣影劇內容，受到追劇族歡迎，今年再推出新款 4K HDR 聯網液晶 S/T/M 系列，搭載 Android 6.0 系統，內建多款熱門平台，讓消費者享受最多樣化影像、影音。

另外，今年鎖定節能高效產品，預計推出 1 級能效系列冰箱，通過 2018 新能源效率分級方法，更節能省電高效率；洗衣機推出全新 15KG、16KG、17kg 直立式高階變頻機種，搭載全新節能設計達到一級省電、省水標準。

大同晶采空調具有四大特色、三大技術及 WiFi 智慧控制機種，通過節能標章、環保標章與 CSPF 一級能效認證，預估今年銷售將占大同空調銷售的 2 成。

大同指出，大同寶寶是許多人童年的共同回憶，也是台灣本土公仔天王，因採限量生產且胸前數字逐年不同，成為收藏家追逐的標的，第一代閉眼大同寶寶吸引收藏家以 30 萬元獵尋中。



大同表示，今年 11 月將進入創業第 100 周年生日，屆時將引發大同寶寶收藏旋風，今日推出大同寶寶 99 水晶限定版，特別在編號 99 大同寶寶上手工鑲嵌 50 顆水晶。

大同去年財報合併營收 755.5 億元，年減 2.74%，營業毛利 118.2 億元，年增 11.6%，營業淨利 10.9 億元，較 2016 年營業淨損 28.7 億改善，歸屬母公司稅後純益 0.74 億元，較 2016 年虧損 23.4 億元改善，每股純益 0.03 元，較 2016 年每股虧損 1.03 元轉虧為盈。

大同將滿百歲，全台土地資產逾 35 萬坪，開發利益誘人，過去多年都曾發生經營權爭奪戰，去年市場派在股東會董事改選時落敗，今年則是再掀波瀾，股東會預計 6 月 27 日召開。

針對股東欣同投資等 3 股東請求董事會在 15 日內召集股東臨時會一事，大同董事會討論決議，認應無召集股東臨時會的正當理由、急迫性與必要性；今年的股東會恐仍將有一場市場與公司派攻防戰。