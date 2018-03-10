【林奇芬專欄】貿易戰開打，你的基金該留該賣？

川普堅持貿易戰開打，3 月 8 日對鋼鐵、鋁課徵 25%、10% 高進口關稅。先前歐盟也放話，若美國採取貿易戰，歐盟也會採取報復措施。但奇怪的是，美歐股市對這個消息的反應有點冷淡，亞洲股市開盤也呈現上揚走勢，難道貿易戰衝擊力不大？

近期投資人的內心實在很煎熬，從 2 月股災後，就受到美國聯準會升息、貿易戰開打的話題凌遲。不過讓人意外的是，去年的麻煩製造者北韓金正恩，今年卻變成和平天使，不僅對南韓釋出善意，還對美國拋出橄欖枝。所以，亞洲市場日韓股市上漲，可說是北韓威力，大於美國鋼鐵關稅威力。

面對詭譎多變的投資市場，投資人該怎麼做呢？以下幾個方向可以冷靜評估。

一、高關稅對原物料、原物料出口國的影響？

單就美國每年鋼鐵與鋁的進口金額僅 556 億美元，約佔美國進口金額的 1.9%，比例其實很低，因此，恫嚇意味遠高於實質課稅。大家心知肚明，美國主要想要對大幅貿易逆差國施壓，包括中國、德國、墨西哥等，爭取更好的貿易談判空間。另外，也對國內傳產業基層勞工有所交代。

其實，美國與其他國家貿易失衡，是產業結構自然調整，美國想要用關稅扭轉產業結構非一朝一夕可以達成。而課稅之後，反而讓原物料進口成本上揚，其實對通膨不利，美國不至於大規模採取相關措施。

短期來看，可能對部份原物料產生一些影響，但若全球景氣持續擴張，對原物料仍有穩定需求，則衝擊可能有限。原物料基金、新興市場基金，仍可偏多看待。後續則要觀察其他國家對於美國提高關稅的因應態度，是否引發全面性貿易大戰，若貿易戰升溫，對全球景氣不利，但目前看來可能性不太高。

二、那些產業不受影響？

這次關稅提高主要針對鋼鐵與鋁，對其他商品沒有影響，目前美股主要領頭羊是科技股，另外生技股近期表現也不錯，還有併購案好消息推升。帶動美股上揚的主產業，不受到關稅衝擊，整體而言，美股主要看景氣與企業獲利動向，目前仍維持多頭格局，科技基金、生技基金近期仍維持不錯表現。

三、中國會受到較大衝擊嗎？

美國貿易戰主要目標是中國，中國 2017 年對美國貿易順差 3752 億美元，這是讓川普最不滿意的關鍵。近期川普發言，要求中國應刪減貿易逆差 10 億美元，但有傳言，美國官員要求中國應該刪減貿易逆差 1000 億美元。由於美中貿易逆差金額龐大，未來美國將持續對中國施壓。

美國施壓方向，除了對部分產品課徵懲罰性關稅外，近期主要關切智慧財產權問題，未來可能要求中國更大範圍開放市場，讓美國產品可以銷往中國。在此趨勢下，雖然對中國部分出口產業較不利，但可能推升人民幣上漲，並對內需消費產業較為有利。此對中國股市不一定是負面衝擊，但要慎選優劣勢產業標的。

國際經濟與政治局勢就是如此詭譎多變，投資市場波動性加大，投資難度也升高。最好的因應策略，還是回到資產配置，檢視自己手上股票與基金的風險承受度，保留部分現金。不要隨市場新聞波動，回到紀律投資才是最好的投資策略。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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