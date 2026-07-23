鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-23 09:00

美國政府周一 (20 日) 由總統川普簽署公告，依《1962 年貿易擴展法》第 232 條款調整原鋁進口關稅機制，企業只要在美國新建、擴建或翻新原鋁冶煉設施，並經商務部核准「產能回流計畫」，每年進口量等同新項目預期年產量的原鋁，即可適用約 25% 優惠稅率，較現行 50% 稅率腰斬。

《金融時報》報導，美國商務部將主責審核與監督，申請者須承諾最遲 2029 年 1 月 20 日前動工，未履約者可被取消甚至追溯撤銷優惠。

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白宮指出，原鋁是裝甲車、艦船、航天器、飛彈等戰略產品不可替代的原料，而美國原鋁需求已超過本土產能，長期仰賴加拿大與中東進口。

根據智庫 SAFE 數據，過去 20 年美國高性能合金原料冶煉廠從 22 家萎縮至 4 家，預估 2029 年本土產量僅能滿足國內需求約四分之一。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 工業基礎項目主任、曾任美國國防部採購官 Jerry McGinn 指出，本次減稅與近期稀土永磁、關鍵礦產等「敏感材料」政策配套，國防企業自俄羅斯等受限來源採購的豁免條件同步收緊，須披露來源並提出去依賴路徑。

業界對此反應兩極。美國世紀鋁業 (Century Aluminum) 與阿聯環球鋁業 (EGA) 合推奧克拉荷馬州冶煉項目，稱新制可減輕擴產投資壓力。

不過，航太產業組織提醒，部分關鍵礦產美國境內既缺來源、現有廠純度與規模也難全滿足。

分析普遍認為，關稅只是槓桿，真正制約在電力成本 (佔原鋁成本三至四成)、數十億美元資金、環評審批與技術人力，短期難解中西部鋁升水居高不下之勢。