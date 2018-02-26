【林奇芬專欄】買基金可以同時賺匯差嗎？

最近 4 個月南非幣大漲，持有南非幣計價基金的投資人應該非常開心。在台灣大量銷售的南非幣計價基金，我認為是投資市場的怪胎。既想賺股票、債券上漲利得，還想要同時賺匯差，這麼好康的事，真的可以做得到嗎？

南非幣受惠政治利多

南非幣近四個月兌美元價位從 14.57，一路升值到 11.51，漲幅高達 20%，可說是今年以來漲幅最亮眼的貨幣。推動南非幣大漲的原因，主要是前總統祖馬終於下台了，目前由副總統馬福薩繼任，市場期待未來南非改革露出曙光。不過，短線政治利多出盡，也要慎防貨幣回檔，未來則要觀察南非如何真正落實經濟改革。

好消息是，目前正好全球原物料處在復甦階段，南非屬於原物料出口大國，有利於景氣改善。南非去年第三季經濟成長率有 0.8%，製造業 PMI 49.9 仍不到 50，不過已較先前成長。然而，財政赤字 3.9%、失業率高達 26.7%，都是負面窘境。新總統上任後，短期內能否力挽狂瀾，仍是高難度挑戰。

雖然今年美元仍呈疲弱走勢，有利於新興市場貨幣升值，不過，體質疲弱的南非，貨幣還有多少升值潛力，則不無疑慮。投資人仍要注意匯率波動風險。

買基金，該如何選計價幣別

我一般建議，選市場重於選基金，選基金重於選計價幣別。想要同時賺股價、還要賺匯差，其實投資難度相當高。也要小心，有時候賺到股價賠掉匯差。

一、南非幣愛恨情仇

如果在 2016 年之後買進南非幣計價基金，到目前因為南非幣升值，所以在匯率上有獲利。但若在 2014 年以前買進南非幣的人，到目前仍有匯率損失。所以，買進價位影響極大。

此外，也要留意投資標的變動，如果買進的是債券基金，近期債券轉為空頭市場，高收益債波動也變大，未來仍要留意投資標的風險，可能賺到匯率、但投資標的卻下跌。

二、美元走弱，產生匯率損失？

過去二年美元兌台幣貶值，因此，選擇美元計價基金，賺到股價可能賠掉匯損。但只要股價漲幅大於匯率損失，還是可以忍受。舉例來說，某檔中國基金美元計價一年報酬率 56%，換算為台幣報酬率 47%，雖然有匯損，但報酬率仍然相當亮麗。

從長線投資角度來看，美元計價基金數量最多，台灣人持有美元比例也最高，在台幣升值、美元貶值時買進美元，長線可以降低匯率損失。

三、用已經持有貨幣進行投資

台灣銷售基金有許多計價幣別，如南非幣、澳幣等，都是因為先前許多投資人手上已經持有這類貨幣，且金額龐大，為了提高貨幣使用效率，基金公司才增加了相關貨幣級別產品。換句話說，這是為了在高息貨幣上套牢的投資人，特別設計出來的產品，以免他們再次面臨匯率兌換損失。除非生活上真正需要使用這些貨幣，否則在適當價位，應該減碼、降低投資金額。

但目前許多投資人是為了賺取匯差，特別選擇特殊貨幣計價基金，這似乎有些本末倒置，忽略了原先投資目的。

讓投資回歸到投資標的本身，盡量降低匯率風險，才是長期穩健投資之道。目前全球正在歷經資金收縮衝擊，債市首當其衝，但股市有景氣支撐，抗震性仍然較大。現階段新興市場表現優於成熟市場，不過，未來仍要持續追蹤企業獲利與全球景氣動向，提高警戒，才能安度資金退潮期。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888