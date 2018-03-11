〈亂世職場學〉路見不平，究竟該不該拔刀相助？

從小媽媽就教我們，如果長輩說的話你不同意，千萬別頂嘴，只要點頭微笑就好；出社會之後如果老闆說錯了，千萬別糾正他，「是非皆因強出頭」。但是，明明知道不對的事情，為什麼不該說？除了「厭世」「無言」之外，難道沒有別的方法可以讓自己問心無愧、做對的事情？其實，莊子也有答案。

我們的一生，在人間世開始，也在人間世結束。我們的夢想與挫敗，我們的憂患與憤怒、極樂與哀愁，都與在人間世一切遭逢、所遇，息息相關。過去上到這個單元，同學們好像沒有什麼特別深刻的感觸，可不知為什麼，這幾年開始，許多同學在課堂上竟聽得熱淚盈眶。或許可以這麼說吧，雖然相隔兩千多年的距離，但當今的時代、社會跟莊子置身的戰國亂世，心身遭逢的艱難似乎並沒有太大的不同。

〈人間世〉的第一個單元是「顏回請行」。「顏回見仲尼，請行」，顏回要出遠門了，先來拜見孔子、向老師辭行。接下來這段師生對話開啟了許多重要的議題，包括「若一志，无聽之以耳，而聽之以心；无聽之以心，而聽之以氣。」可說是跟「其神凝」、「形如槁木」、「心如死灰」同等重要的修鍊工夫。

為什麼人要進行這樣的修鍊？我們來思考一個問題：倘你現在還年輕，正踏上一條嶄新的人生大道，面對眼前悠悠長長、不可預期的路況，儘早找到理想的交通工具、強化裝備所需是不是很重要？假使率性而為，不準備任何行李、不去規劃交通方式，就這樣身形單薄、設備簡陋地出發，一出門或許就將狀況連連、一路求援。

回頭來看看你我身處的現實社會。很多人以為因為政治上還沒有真正民主，人民才需要上街頭抗爭，反抗不公、爭取權益，這樣想實在是太高估、太理想化民主政治了。我好多學生在美國留學，有的待了四、五年甚至六、七年，其中一位學生寫信對我說：「哪個民主國家、哪個政黨不需要接受政治獻金就能運作？又有哪個政黨收了政治獻金還能絲毫不受財團影響地做任何決策？很少。只是不同國家腐化的嚴重程度不同罷了。」

簡單地說，再文明的國度也總不缺少不可理喻的人、做出不可理喻的事。一直到近年我才更深刻地了解，為什麼《莊子》能夠成為歷久彌新、指引無數生命的經典。在〈人間世〉中，莊子不只一次歸結勾勒出這些不同的不可理喻的人，他們其實都有著一副相同的嘴臉──莊子用非常簡單的四個字來講，叫做「不見其過」，就是對自己的過失既看不見、也聽不著。

你可能困惑，這世界上怎麼有這樣的人？但無需因此而攪擾己心、憔悴己身，因為不只是活在當代的你有這樣的感覺。從古到今，不論是古代來自忠臣的諫言、或是當代已經匯聚成百十萬公民的吶喊，總不乏無動於衷的執政者。我們要向莊子請益的是：面對不可理喻如斯的巨大身影，渺小如你我，一介平民百姓究竟該如何自處？一個讀書人究竟該做到怎樣的程度？這是莊子在〈人間世〉首要解答的課題。

從小我生長在一個很武俠的家庭，雖然我是一介武盲，可是看我父親顯露功夫，總覺得比武俠小說的描述更加不可思議。我想，一旦能達到這樣的精神境界跟體魄情狀，似乎就可以不必理會儒家說的「危邦不入，亂邦不居」。似乎出門時也就不勞父母諄諄告誡：「出門在外不要管他人閒事哦，不要逞英雄、強出頭，會惹禍上身的。」

我的母親就是如此未雨綢繆。大學時代我只是參加辯論比賽母親便覺得太危險，怎麼可以議論國家政策，談租稅、談社會議題呢？母親還要我跟姐姐備妥一些看起來很像男裝的衣服。「為什麼需要這種衣服？」母親說，在日據時代，空襲一來，外婆就要所有的女兒都穿上男裝，還把女兒的頭髮都剪得跟男生一樣短，甚至怕皮膚太白淨會被發現是女孩，所以在女兒臉上塗滿泥巴，這樣子日本兵來了才不會被欺侮。我想大概所有在戰亂、動盪的時代活過的人們，永遠都覺得有生之年可能還會有戰亂，因此放不下這樣的危機意識吧。

可是，如果所有孩子都跟我父親一樣，是個在學校看到修理天花板燈管的同學突然從高處跌落，就能一步跨出常人八步距離去接住他，讓同學有驚無險、毫髮無傷的武林高手，我想孩子出門時家長就不會太過擔心。

父親讀大學的時候，有一次被當時台大醫學院訓導主任董大成先生找去問話：「昨天我去看電影的時候，看到一個白衣少年空手把五、六個抄著棍棒的流氓打得落花流水，遠遠看起來很像你，那是你嗎？」父親回答：「人是您看見的，又不是我看見的。我怎麼知道您看見的是不是我呢？」

如果自家孩子有這種功力，家長當然就不必太擔心，可能還得反過來提醒：「教訓人的時候，下手不要太重啊！」而根本用不著叮嚀：危險的國家不要去，混亂的地方不要住。

我們一般的世俗價值不就是這樣嗎？為什麼要把錢存在瑞士？因為瑞士是沒有戰亂的中立國，在任何情況下財產都保得住。為什麼有很多人要移民？因為想住在山明水秀、生活品質更好的地方。很多人以為儒家是熱情入世的，相對地覺得莊子出世，甚至還有人誣陷莊子厭世。但《論語．泰伯》明明說：「危邦不入，亂邦不居。」可《莊子．人間世》偏偏說：「治國去之，亂國就之」，一個治理好的國家，就要離開它，因為那個地方不需要大俠如你了；相反地，越混亂的地方應該馬上過去救助，瀟灑地拯飢解溺、俠行天下。