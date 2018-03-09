【林嘉焜專欄】保險與稅01：保單變更要保人，贈與稅來敲門

目前台灣遺贈稅法規定，每人每年有 220 萬元的贈與稅免稅額。當子女年幼時，父母就可以逐年贈與匯款 220 萬元到子女帳戶。將來，子女累積一筆合法受贈的財富時，就可以回頭向父母購買房地產，這是值得推薦的財富傳承模式。

但是，子女年幼時，若逐年累積的資金日益龐大，卻又存放在定存，則會產生巨額利息所得，很容易引起國稅局誤會。因為，年紀輕而所得低的人，哪裡這麼多資金去做定存呢？為避免招惹不必要的查稅困擾，許多有稅務常識的父母，就會把子女的受贈資金存放於保單中，避免不必要的誤會與查稅。

但是，當父母為子女選擇保單為資金存放處時，保單關係人的安排，又是一門學問。當父母將資金贈與給子女後，這筆資金就是屬於子女的自有資產，應該以子女名義去理財。所以，父母安排子女的資金存放到保單時，應該以子女擔任保單的要保人，才是正確規劃。但是，有些父母為了保有掌控權，居然以父母擔任要保人，這樣就成為「贈與之撤回」，也就是說，父母取回資產，並無贈與了，等於浪費了當年度的贈與規劃。或者，可能是保險公司不同意以低年齡人為保單的要保人，例如有些保單不允許 6 歲以下的兒童為要保人，父母只好擔任要保人。以上這二種情形，就會出現父母將贈與子女的資金，回頭去投資父母為要保人的保單，等於「沒有贈與」，法律用語就是「贈與之撤回」。

經過一段時日後，保單也快到期了，例如有些 6 年期儲蓄險，在第 6 年保單年度結束後，保險公司會給付一筆滿期金 (註：有些保單或許沒有滿期金設計)。當保單快到期時，有些父母才驚覺，①95 年以後生效的保單，若是屬於②壽險及年金險，而且③要保人不等於受益人的話，就必須在滿期金匯入受益人帳戶的隔年 5 月份，申報「最低稅負制」的基本所得額，可能會增加稅負。

此時，父母之一擔任要保人，若打算將這筆滿期金本來就是要給子女，也指定子女為滿期金受益人，最好的解決之道，就是變更要保人為子女，讓要保人與受益人同一人，就可以合法無須申報「最低稅負制」的基本所得額。但是，變更要保人為配偶以外的人，必須計入當年度的贈與金額。如果，父或母為要保人，變更保單當日的「保單價值準備金」加上同一年度的其他贈與，若高於當年度免稅額 (目前為 220 萬元) 的話，這位「原要保人」必須誠實申報贈與稅。父母若不知道保單變更要保人，屬於贈與行為，而且超過當年度贈與免稅額而未申報，卻又被稽徵機關查獲，小心補稅加罰，後悔莫及！

財政部北區國稅局曾在 2017 年查核一案例，發現某位父親在從 2007 年至 2013 年間，以自己為要保人，陸續購買多張終身壽險。後來，這位父親在 2015 年，將數張保單的要保人，個別變更為二位兒子 A 及 B，而且另各贈與現金 110 萬元給 A 及 B 繼續繳納保費。

依保險法規定，要保人所繳納保險費累積之權利價值屬要保人所有，這位父親變更保單的要保人為子 A 及 B，相當於把 2015 年以前繳納保險費累積之權利價值無償讓與 A 及 B，如果 A 與 B 沒有付款給父親，就已經符合遺產及贈與稅法第 4 條規定之贈與要件。

結果，北區國稅局查得父親變更保單的生效日當天，總計保單價值準備金為 6,894,032 元，而且父親漏報，經加計現金贈與 220 萬元，依法補稅 689,403 元，並依遺產及贈與稅法第 44 條規定處罰。

再次提醒，要保人累積繳納之保險費是具有財產價值的權利，如果變更要保人，原要保人應該向保險公司查明「要保人變更日」的保單價值準備金，如果加上同一年度的其他贈與金額，出現超過贈與稅免稅額，應該在 30 日內或未經檢舉或查獲前，趕快向國稅局自動補報並補繳稅款，以免被查獲後補稅處罰。