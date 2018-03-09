德拉吉：去除「寬鬆偏見」獲管委一致同意 但沒有發送任何信號

摘要：歐央行行長德拉吉在利率決議後的記者會上表示，核心通膨受抑制，仍有必要採取大規模貨幣刺激措施。「寬鬆偏見」措辭被移除沒有發送新的前瞻信號，通膨上行風險和升息沒有被討論。美國關稅決定的即時溢出效應不大，歐元區經濟增長面臨風險依舊「平衡」。歐元兌美元先漲後跌，在記者會結束時回吐了日內全部漲幅。

周四（3 月 8 日），在歐洲央行維持核心政策利率不變、貨幣政策聲明去除了「寬鬆偏見」（easing bias）的語句後，行長德拉吉在記者會上「不出意外」地釋放了一定程度的鴿派信號。

德拉吉首先公布了歐央行對歐元區的經濟增長和通膨預期。其中，上調了 2018 年的經濟增長預期，保持 2019 和 2020 年的預期不變；下調 2019 年的通膨預期，保持 2018 和 2020 年的預期不變。

預計 2018 年 GDP 增速為 2.4%（12 月時預期 2.3%）；預計 2019 年 GDP 增速為 1.9%（前值預期 1.9%）；預計 2020 年 GDP 增速為 1.7%（前值預期 1.7%）。

預計 2018 年通膨率為 1.4%（12 月時預期 1.4%）；預計 2019 年通膨率為 1.4%（前值預期 1.5%）；預計 2020 年通膨率為 1.7%（前值預期 1.7%）。

德拉吉：核心通膨疲軟，本次會議沒討論通膨上行風險

隨後的問答環節主要集中在以下幾個問題：歐元區的通膨前景、聲明去除「寬鬆偏見」措辭的依據、美國關稅決議對歐元區經濟的潛在影響、義大利大選對歐元區改革的影響，和下一任行長人選等。

對於通膨問題，德拉吉表示，歐元區名義通膨主要由波動性較大的因素驅動，底層的基礎通膨依舊疲軟，與去年 12 月發布預測時的狀況沒有很大改觀。雖然經濟增速有所改善，今年預期也有所上調，但仍有必要採取大規模的貨幣刺措施，本次會議沒有討論通膨風險。他表示：

「歐洲央行的政策將繼續受數據驅動，目前還不能說在通膨問題上取得了成功。」

德拉吉：去除「寬鬆偏見」是後顧形式，沒有釋放新的前瞻信號

歐洲央行今日決議堪稱「鷹派」，有關資產購買項目的措辭中，去掉了「如果展望惡化，將增加購債規模或持續期限」的表述。記者會的問題也集中於作出這種調整的理由，以及是否得到了票委們的一致認同。

德拉吉表示，所謂的「寬鬆偏見」語句最早在 2016 年削減 QE 購債規模時提出，現在的情況與當時有很大不同。去除措辭得到了管委們的一致同意，但不代表歐央行的預期或反應機制發生變化。

他強調，調整措辭是一種後顧的形式（backward looking），是對過去狀況的承認，沒有發送任何新的前瞻信號。歐央行的核心利率依舊會在資產購買項目結束後，「很長一段時間內」保持現狀。有一些管委也表達了耐心的重要性，認為潛在產出增速存在不確定性，經濟也有一定程度的閒置。

德拉吉：美國關稅即時效應不大，但威脅市場信心和匯率

對於美國關稅的影響問題，德拉吉如預期一般表達得較為含蓄，即沒有直接點名批評川普政府。他認為，貿易爭端應通過多邊框架解決，對貿易問題作出單邊決定是危險的，引發歐央行對國際關係狀態的擔憂。美國關稅威脅產生的即時溢出效應不是很大，但對匯率和市場信心構成威脅。

他表示，由於貿易爭端存在很大不確定性，無法用歷史趨勢去預測或評估後果，但如果爭端對信心產生了負面影響，將進而對通膨和產出有負面作用。「危險的保護主義」會為歐元區的經濟增長帶來風險，雖然現在區內經濟前景的風險是「平衡的」。

歐央行會繼續密切關注歐元匯率，以往美元在貿易爭端中的升值趨勢可能無法延續，畢竟此次爭端是美國主動挑起的。需要關注的潛在影響為：是否有報復措施和利率如何回應。此外，全球範圍內的金融去監管也是未來幾年的重要風險指標。他被媒體引用最多的一句話是：

「如果美國對盟友徵收關稅，那麼誰才是敵人？」

此外，德拉吉沒有過多評價義大利的政局和大選，但認為對於高債務的國家來說，最大的擔憂是財政可持續性，他也重申歐元是一個不可逆的過程。對於下一任行長接班人，他也沒有給出過多評價，反而開玩笑稱「媒體的問題好像他明天就要走人一樣」，更多分析詳見華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 歐央行卡位大戰開啟，這是貨幣政策轉折的起點嗎？》。

德拉吉「鴿派」記者會戰勝「鷹派」聲明？

歐元兌美元在德拉吉記者會期間，小幅走高後回落，在記者會結束時完全回吐了日內漲幅，並一路下滑。

在去除「寬鬆偏見」措辭的聲明公布後，歐元兌美元一度觸及日高 1.2446。但德拉吉重申「歐央行反應機制沒有變化」後，歐元回落，目前跌 79 點或超 0.6%，刷新日低至 1.2332。

德法等歐元區核心國家的 10 年期基準公債殖利率，一度上漲後均告回落，跌幅在 2 到 3 個基點區間。義大利和西班牙等邊緣國家 10 年期基債殖利率一路下滑，跌幅為 7 個基點左右。義大利 10 年期公債殖利率跌至 1.975%，創一個月盤中新低。

德國商業銀行亞洲經濟學家周浩評論稱，「寬鬆偏見」的措辭從聲明中去除，說明歐央行認為最危險的時候已經過去，媒體似乎認為歐央行有轉為鷹派的可能性。事實上，歐洲央行仍然表示，對通膨的預期保持大致不變，目前的購債計劃至少維持到 9 月份底，升息完全沒有被提上議程。

英國《金融時報》預計，到 2019 年中旬之前，歐央行都不太可能升息。德拉吉也在記者會上被問及了 QE 買債的時長，他重讀了聲明中的措辭，即凈資產購買在有必要時會從 9 月底延期，直到管委會看到通膨的持續變化路徑，而且要與 2% 的目標相協調。





『新聞來源／華爾街見聞』