中國強硬反對美關稅令 陸商務部：評估後反擊

週五 (9 日) 中國商務部針對美國總統川普 (Donald Trump) 簽署關稅令一事強硬表示，中國將在評估美方措施給中方造成損失的基礎上，採取有力措施。

美國總統川普正計劃對美國進口的鋼鐵和鋁產品，分別徵收 25%、10% 之關稅，並暫時豁免加拿大和墨西哥的產品。

中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍回應表示，美國進口的鋼鐵和鋁產品絕大部分屬於民用產品，談不到損害美國國家安全。美國濫用國家安全例外條款，是對以世貿組織為代表的多邊貿易體系的肆意破壞，必將對正常的國際貿易秩序造成嚴重衝擊，中方堅決反對。

王賀軍並強調，白宮此舉已引起歐盟、巴西、韓國、澳洲、土耳其、俄羅斯等 WTO 成員國的強烈反彈，王賀軍回應，「中國將對美方的錯誤行為進行有力反制」。

而除了川普簽署關稅令一事之外，近日亦有外電媒體引述白宮內部消息指出，白宮已要求中國制定出方案，令中美貿易逆差縮小 1000 億美元，比去年的差額縮小 25% 以上。

據美國商務部近日公布的二月份貿易數據顯示，川普任期第一年中美貿易逆差是大升了 8.1%，來到 3750 億美元刷下歷史新高。

咖：美對中進口貿易額與出口貿易額 紫：中美貿易逆差 圖片來源：AXIOS

王賀軍強調，美方的措施不僅損害他國利益，也不符合美國自身利益，美國國會議員、行業組織、企業等已對措施提出強烈反對，中國敦促美方尊重多邊貿易體系，盡快撤銷相關措施。