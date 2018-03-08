格羅方德要求中國針對反壟斷法 調查台積電

據《日經》報導，知情人士透露，全球第二大的晶圓代工廠格羅方德半導體公司 (GlobalFoundries)，要求中國國家發改委因應違反反壟斷法調查台積電，該公司認為台積電採取不公平的手段，嘗試阻止客戶向其他代工廠下單。

台積電財務長兼發言人何麗梅在給《日經》的郵件中回應：「投訴人在不同的主要市場，向監管機構提出反壟斷法調查請求是常見的做法。如果監管機構針對調查有任何的問題或要求，我們將全力配合。」

何麗梅指出，強力的競爭使客戶和整個行業受益，並且「台積電因此認為在這樣一個競爭激烈的行業中，不會有反競爭的問題。」

格羅方德的發言人在郵件中寫道：「如果競爭對手 (如台積電) 繼續參與我們認為是危害競爭的非法行為，我們會讓相關的監管當局知道。」

其中一位消息人士稱，台積電已經派人與發改委進行聯繫，以了解更多關於此次訴訟的消息。國家發改委尚未立即發表評論。

拓撲研究所的數據指出，台積電為全球最大的晶圓代工廠商，擁有 55.9％的市占率，主要客戶為蘋果、高通和輝達等公司。排名在後的分別為美國格羅方德、聯華電子和中芯國際集成電路，分別控制 9.4％、8.5％和 5.4％的市占率。

全球晶圓代工廠市占率

隨著大型晶片製造商如三星電子與 Intel，亦開始接手代工生意，嘗試拓展收入來來源，以提升公司成長，格羅方德在競爭日漸加劇的產業，掙扎著站穩腳步。

此次事件不是格羅方德第一次向監管機構投訴競爭對手。據路透社去年 9 月報導，在 2017 年下半年時，格羅方德向歐盟委員會提出類似的投訴，指控台積電不公平地使用回扣，甚至祭出處罰手段，防止客戶投靠其他供應商。

中國對晶圓代工廠商來說，為成長快速的市場，台積電花了 30 億美元，在中國南京市打造先進 12 吋晶圓代工廠，預計今年 5 月將開始生產。2017 年台積電的收入為 9774.5 億新台幣，其中 11％來自中國，高於 2016 年的 9％。

另一方面，格羅方德在成都政府贊助下，在當地建設京元代工場，預計今年底開始生產。