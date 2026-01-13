台積電供應鏈迅得擁雙動能 全年營收上看75億元再創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-13 10:23

台積電 (2330-TW) 供應鏈的迅得 (6438-TW) 去年營收竄升，公全年營收達 65.3 億元創新高，年增 27.52%，同時，迅得擁有在半導體及 PCB 設備需求雙動能湧入之下，法人估 2025 年營收上看逾 75 億元再創新高，年增 15%。

迅得董事長王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

在迅得產能規劃方面，迅得原擁有中壢廠及初步完工的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，迅得除在 2026 年 2、3 月間將中壢廠設備遷入整合之外，公司營運總部也將遷入新生廠；迅得中壢新生廠設有無塵室並主攻半導體設備生產，

迅得的半導體營收結構中，尤其以受惠 AI 浪潮與指標客戶在先進封裝的持續擴廠, 先進封裝營收占比 10% 提升到 26%，大幅度成長了 16 個百分點。同時，在今年下半年起的 IC 載板市場需求走揚，迅得也認為 2026 年在 IC 載板設備的營收獲得看好。

除台商 PCB 廠在泰國的擴廠需求之外，包括大陸 PCB 大廠如景旺、盛弘等在 AI 推升需求之下，也在積極尋求擴廠，對迅得而言，鎖定其高階、高附加價值設備需求，也是個重要商機。