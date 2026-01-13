台積電供應鏈迅得擁雙動能 全年營收上看75億元再創新高
鉅亨網記者張欽發 台北
台積電 (2330-TW) 供應鏈的迅得 (6438-TW) 去年營收竄升，公全年營收達 65.3 億元創新高，年增 27.52%，同時，迅得擁有在半導體及 PCB 設備需求雙動能湧入之下，法人估 2025 年營收上看逾 75 億元再創新高，年增 15%。
在迅得產能規劃方面，迅得原擁有中壢廠及初步完工的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，迅得除在 2026 年 2、3 月間將中壢廠設備遷入整合之外，公司營運總部也將遷入新生廠；迅得中壢新生廠設有無塵室並主攻半導體設備生產，
在台灣先進半導體製程及封裝產業大舉擴張之下，台積電、日月光 (3711-TW) 等積極擴廠，設備廠迅得在半導體應用領域業績大有斬獲，去年在第二季及第三季營收連創新高。同時，迅得在前三季半導體設備營收占比成長到 43%。
迅得的半導體營收結構中，尤其以受惠 AI 浪潮與指標客戶在先進封裝的持續擴廠, 先進封裝營收占比 10% 提升到 26%，大幅度成長了 16 個百分點。同時，在今年下半年起的 IC 載板市場需求走揚，迅得也認為 2026 年在 IC 載板設備的營收獲得看好。
2025 年前三季營收比重占迅得仍高達 40% 的 PCB 設備，迅得已也在泰國設廠。在欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW)、定穎 (3715-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 建廠完成，新廠新產能陸續落地後，又將展開第二波的擴廠投資案，迅得則提出以價值競爭模式，以提供全廠的自動化規劃、數據連線、智能化生產設備，進一步搶攻設備市場需求。
除台商 PCB 廠在泰國的擴廠需求之外，包括大陸 PCB 大廠如景旺、盛弘等在 AI 推升需求之下，也在積極尋求擴廠，對迅得而言，鎖定其高階、高附加價值設備需求，也是個重要商機。
迅得結合自動化設備設備聯策 (6658-TW) 及科嶠 (4542-TW) 赴泰國投資設廠，在泰國取得現有土地及廠房，除在泰國、中國大陸本身生產 PCB 設備供貨之外，也將爭取國際 PCB 設備廠在泰國的維修服務代理業務。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電供應鏈迅得去年Q4營收續創新高 2025年營收65.3億元登頂
- 迅得先進封裝業務比重快速走高 也看上PCB台廠海外擴廠需求
- 台積電供應鏈迅得Q3營收16.66億元續寫歷史新高 年增達26%
- 台積電供應鏈迅得7月營收6.05億元改寫歷史次高 年增達41%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇