台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月8日

鴻海集團領軍下，集結緯創、索尼、尼康、美國 Scenera 等大廠，組成物聯網智慧鏡頭生態系統（NICE）聯盟，是台美日首度組成光學生態系統大聯盟，對抗舜宇、海康等大陸紅色供應鏈，掌握規格制訂主導權。

中美經貿關係煙硝味四起，儘管中共中財辦主任劉鶴上周訪美試圖化解雙方歧見，但最新消息指出，美國川普政府正考慮趁 4 月美國貿易代表署（USTR）公布「301 調查」結論時，全面對中國產品徵收關稅，並限制中國在美投資。

中共中央向全國人大會議提出中國大陸憲法修正案，大陸國家主席習近平 7 日首度公開表態，表示「完全贊同憲法修正案草案」。習近平說，憲法修正草案在形成過程中「充分發揚了民主，集中了各方面智慧，體現了黨和人民的共同意志」。



聯合報

習近平：完全贊同修憲

36 萬人 面臨國民年金斷頭

保護主義派 恐主導白宮經貿決策

經濟日報

鴻海領軍 組台美日鏡頭聯盟

柯恩閃辭 國際金融震撼彈

物價攀 13 月新高 景氣續亮黃藍燈

蘋果日報

豪車愛台灣 JLR 分公司 4 月營運

台灣珍奶股 5 萬香港散戶搶入股

格羅方德中國控台積 涉反托辣斯法

中國時報

中信金估下半年雙率雙升

貶值救經濟 老路行不通

美對北韓進行新制裁 即刻生效

工商時報

鷹派出頭美股全倒

中裕愛滋新藥 獲美核准

美 301 恐全面對陸貨課關稅

自由時報

菜賤傷農 北市府、農委會還在吵

美課進口鋼鋁關稅 恐損 14.6 萬個工作

CPTPP 今簽署 我爭取明年第二輪加入