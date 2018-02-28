達能去年虧6.91億元 每股稅後虧損1.98元

太陽能矽晶圓廠達能 (3686-TW) 公布去年財報，全年合併營收 9.49 億元，稅後虧損 6.91 億元，每股稅後虧損 1.98 元，虧損幅度較 2016 年小幅收斂，達能表示，今年將持續降低生產成本、提升生產品質，使營運重回獲利軌道。

達能去年全年合併營收 9.49 億元，年減 30.81%，毛利率 - 65.49%，營益率 - 72.53%；稅後虧損 6.91 億元，每股稅後虧損 1.98 元。

達能去年第 4 季營收 3.33 億元，季增 42.26%，年增 93.6%，毛利率 - 39.41%，營益率 - 43.9%；稅後虧損 1.49 億元，每股稅後虧損 0.41 元。

達能表示，去年全球太陽能市況先冷後熱，上半年受到中國補貼政策遞延，加上美國 201 條款帶來的提前備貨潮帶動下，整體市況從第 3 季起逐步回溫，需求與價格均持穩，至於全球安裝量則在中國與歐美等主要太陽能市場成長，加上印度市場支撐下，突破 100GW(十億瓦)，年增超過 25%，後續成長空間仍可期。

展望今年，達能指出，據研調機構預估，全球市場需求上看 100GW 以上，主要需求將來自中國，且在太陽能發電需求逐年降低下，全球其他地區需求可望逐漸浮現，歐洲市場需求也將復甦，預計今年第 3 季起，將陸續有大型地面電站完工併網。

達能表示，今年除進行生產技術提升外，也將持續降低生產成本、提升產品品質，使營運表現重回獲利軌道。