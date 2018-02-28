鼎炫智能條碼秤新產品通過歐美的OIML、NTEP認證

鼎炫 (8499-TW) 今 (28) 日宣布，該公司智能條碼秤新產品正式通過歐盟 OIML 和美國 NTEP 計量認證，可望自今年起大幅搶進歐美市場，成為推動今年營運成長的新動能。

鼎炫主管指出，由於智能條碼秤能夠整合 POS 收銀、產地履歷認證等相關物聯網功能，不但符合目前國際大型連鎖超市發展無人超市趨勢，並可進一步客製化整合大數據分析等物聯網功能，該公司產品目前除已打入俄羅斯 LENTA 大型連鎖超市供應鏈，未來隨著鼎炫在美國、加拿大、西班牙、希臘等地代理商展開積極推廣，將有助鼎於炫的智能衡器產品營收比重持續攀升。

鼎炫集團旗下台衡公司在 1998 年跨入電子式衡器研發與生產，20 年來在歐美、中國等全球主要國家累積超過 60 項專利和 100 項以上產品認證，不但在全球 80 多個國家擁有超過 200 個經銷商，每年生產各式衡器總數量超過萬台，其中以 T-Scale 自有品牌行銷比重更超過 40%。

鼎炫今年 1 月營收達 1.18 億元，月減 18.51%，年增達 32.03%，該公司主管表示，今年第 1 季營運動能仍持穩，可望較去年同期 2.96 億元成長。

鼎炫去年 11 月 24 日以每股 96 元上市掛牌，在 11 月 29 日以 162 元創下天價，但是昨日收盤價 87.7 元，不僅跌破 96 元承銷價，距離上市以來最高點跌幅達 45.86%。

鼎炫 2017 年營收逐季下滑，全年營收 14.69 億元，年增率僅 2.05%，公司指出，受人民幣匯率影響導致，若以人民幣計算，全年營收成長率 10.85%；第 4 季營收 3.88 億元，較 2016 年同期及去年第 3 季下滑，除匯率因素，主要是因部分專案入帳遞延至第 1 季。

鼎炫今年首季營收雖然進入淡季，但可望優於去年同期 2.96 億元，同時，鼎炫衡器事業的智能衡器市場具高度成長性，其優勢可望持續擴展市占率；高毛利的 EMI 材料業務前景穩健，可持續擴充應用領域推升成長。隨著智能衡器營收比重提高，將有助鼎炫毛利率走勢並推升獲利成長。

鼎炫目前股本 5.18 億元，業務包含電子衡器及 EMI 材料兩大領域。