〈榮田精機上櫃〉航太接單報捷年底出貨美系客戶 估今年營收雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 18:42

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工具機大廠榮田 (7709-TW) 將於 25 日以承銷價 45 元正式上櫃掛牌交易，預估 2024 年獲利可望創下 5 年來新高，2025 年營收目標維持雙位數成長，但增資後會因股本膨脹而稀釋 EPS，全年獲利估微幅增長。榮田同步釋出好消息，近期獲得美商 Pratt & Whitney(普惠) 新廠訂單，供應立式車床三代機，將於年底出貨。

榮田總經理陳政鈞指出，目前訂單能見度已經看到 7 月，但部分產業交期較長，其中，航太產業訂單能見度有到明年，預估其出貨年成長率上看 3 成。

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榮田 2024 年前 3 季累計營收 10.42 億元，年增 6.13%，毛利率 23%，稅後純益 1.26 億元，年增 16.67%，每股純益 3.65 元，全年獲利可望創下 5 年來新高。榮田今年 1 月合併營收 0.38 億元，年減 48.44%，由於 1 月適逢農曆春節工作天數少，加上機台單價較高，營收會因認列進度有所波動，但第一季營收仍可望較去年同期成長。

榮田去年 12 月 28 日動土增建的新廠，預計 2026 年可完工並投入量產，屆時產能可望增加 30%，為營運注入強而有力的新動能，法人樂見後勢表現。

陳政鈞指出，公司開發出一系列智能化設備，並獲得經濟部產業發展署的研發補助，這些設備成功取得全球航太引擎 Tier 1 供應商及歐洲新能源 (氫能源) 大廠的訂單，顯見公司不斷投入提升技術創新，強化國際市場競爭力效果逐漸浮現。

榮田主要生產電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機，廣泛應用於航太、風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域等高端產業。以 2024 年銷售來看，能源工業占比最高達 29%，包含石油、風電、氫能源，航太工業占比約 25% 居次。

在產品與技術創新方面，陳政鈞表示，公司準備推出一系列具有市場競爭力的新產品，包括國內最大的立式車床 VL-750C-2R、DC-750V-2R、VTM-120、PL 全系列產品線及 B 軸搖擺頭應用，這些產品將主要應用於風電與航太市場。風力發電市場的快速增長為公司產品提供了廣泛應用場景。

全球工具機市場正經歷重要轉型，從泛用設備逐步向自動化、智慧化及低碳化方向發展。根據工研院產科國際所的預測，2024 年全球工具機產值將達到 829 億美元，較 2023 年的 789 億美元增長 5%。

隨著全球產業鏈庫存去化完成，以及電子新品與 AI 相關需求的帶動，市場表現可望逐季改善。在台灣，2023 年工具機市場雖受到經濟反轉的影響需求下滑，但隨著出口恢復，2024 年工具機產值預計來到新台幣 1143.3 億元，增幅達 2%。