〈財報〉百度上季營收下滑 AI收入抵銷廣告業務疲軟

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-18 19:46

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中國搜尋引擎巨擘百度 (09888-HK) 周二 (18 日) 公布 2024 會計年度第四季與全年財報，該季營收小幅下滑，主要是受到廣告業務放緩影響，不過好在人工智慧 (AI) 營收撐腰，降幅低於華爾街分析師預期。儘管如此，百度美股 ADR 周二盤前仍走跌，香港上市股票小幅上漲作收。

截稿前，百度 (BIDU-US) 美股 ADR 周二盤前下跌 1.72%，每股暫報 95.80 美元。

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根據財報，百度去年第四季 (截至去年 12/31) 營收年減 2% 至人民幣 341 億元 (以下單位皆同)，優於華爾街分析師平均預期的 334 億元；同期淨利報 52 億元，優於分析師預估的 39.2 億元。

圖：百度財報

在中國經濟低迷和房產市場持續疲軟的情況下，中國中小企業一直在削減廣告支出。百度上季線上行銷業務 (不包括其串流媒體服務愛奇藝) 年減 7% 至 179 億美元，不過 AI 部門上季營收年增 26%，抵銷上述營收下滑影響。

按 2024 全年來看，百度總營收 1,331 億元，年減 1%：歸屬於百度的淨利為 237.60 億元，年增 17%，核心業務淨利為 234.31 億元，年增 21%。

外媒指出，百度面臨多方挑戰。搜尋引擎方面，該公司的地位和廣告營收正被小紅書和字節跳動旗下 Tik Tok 等社群媒體應用程式搶走，同時還要應對中國經濟低迷。

而在生成式 AI 方面，深度求索 (DeepSeek) 的出現也削弱百度多年來力推自家 AI 產品的努力。不過百度上周出乎意料將其模型開放原始碼，並且還把 DeepSeek 最新的 R1 語言模型整合進自家旗艦聊天機器人中，這個做法與騰訊如出一轍。

外媒認為，百度可能正在浪費自己在 AI 領域的領先地位。該公司是中國科技巨擘中首個向大眾推出大型語言模型的企業，並且迅速將其 ChatGPT 風格的「文心一言」(Ernie) 商業化，收取每月 8 美元的訂閱費。然而，該公司在將應用程式免費化後，正對用戶進行退款。

分析師預估，百度 AI 業務在接下來 3 年將會虧損，原因是由於中國企業界的不確定性上升以及來自當代社群媒體平台的競爭，其搜尋引擎的利潤將持續承受壓力。

儘管如此，百度仍然是中國 AI 投資的領跑者之一。根據外媒上周報導，該公司正在與蘋果 (AAPL-US) 合作，為中國的 iPhone 人工智慧系統開發包括圖像搜尋在內的功能。不過，內容審查的高風險任務落在阿里巴巴身上，因為蘋果的目標是在今年年中推出這款產品。