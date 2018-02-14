特斯拉中國夢面臨威脅 在上海建廠談判陷入僵局

北京時間2月14日下午消息，據彭博報道，作為美國最暢銷電動汽車生産商，特斯拉有可能因為馬斯克無法達成在中國建廠的協議，而隻能困在中國一個昂貴的小衆市場裡。

特斯拉此前宣布其在與上海政府一同研究在當地組裝汽車的可能性，但在7個多月後的今天，知情人士透露，由于雙方在擬建工廠的所有權結構問題上談不攏，協議還未最終敲定。

這些因為磋商内容保密而要求匿名的人士稱，中國中央政府要求特斯拉必須與當地合作夥伴合資建廠，但特斯拉則希望獨資。目前，想要在中國生産的外國汽車制造商全都得與國内公司合作。

特斯拉啓動本土生産的進展遲緩，意味着在中國正大力推廣包括電動汽車、插電式混合動力車和燃料電池汽車在内的新能源汽車之際，特斯拉會錯失其中的機會。中國政府希望治理空氣污染、減少對進口石油的依賴，并且在發放數以十億美元計的補貼以吸引消費者抛棄燃油汽車。

“這是特斯拉必須獲得一席之地的市場，”Cowen&Co.駐紐約的分析師Jeffrey Osborne說，他對特斯拉的評級為落後大盤。

特斯拉謝絕對其與中國政府的本土生産談判事宜置評。參與磋商的中國商務部、發改委以及上海市經濟和信息化委員會都未回複記者應要求傳真過去的問題。

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