李氏大藥廠(00950-HK)獲授在大中華和東南亞開發和商業化GCC-4401C的獨家權利

李氏大藥廠(00950-HK)公布，于2017年12月，集團與南韓生物制藥公司GC Pharma(前稱Green Cross Corporation)(KRX：006280)成功訂立協議，據此，集團獲授在大中華和東南亞市場開發和商業化GCC-4401C的獨家權利。

GCC-4401C是GC Pharma的研究性口服Xa因子抑制劑抗凝劑，目前已完成美國I期臨床開發，用于預防和治療血栓栓塞性疾病。其直接抑制Xa因子的活性(血液凝固途徑中一個重要驗證目标)。GCC-4401C有潛力成為市場上最佳的活性因子Xa 抑製劑，因為其在臨床前研究和I期臨床研究中顯示出相似的功效但出血副作用較小。

公告稱，集團目前是中國抗血栓領域的市場領導者，包括立邁青(其專有的低分子量肝素)。其擁有強大的抗血栓在研藥物，如安菲博肽(II期抗血小板藥物)、特卡法林(III期華法林類抗凝劑)，以及磺達肝癸鈉(合成抗血栓藥物)。GCC-4401C(因子 Xa抑制劑抗凝劑)與集團現有的産品和在研産品相輔相成，能夠進一步提升集團在抗血栓領域的市場地位。

由于心血管疾病發病率持續上升，口服Xa因子抑制劑面對中國及周邊亞洲市場的龐大機遇。根據遼渖晚報的新聞報導，中國每年新增150多萬宗血栓病例。

集團擁有國際視野并結合已在中國建立了穩固的藥品發展、臨床發展、規管、制造及銷售以及市場推廣的業務模式，目前在中國推出市場的産品超過十四種。集團緻力于不同範疇，包括心血管及傳染疾病、皮膚醫學、腫瘤學、婦科學、眼科學等多個不同領域。而其它處于不同開發階段産品亦有超過50種，包括來自内部研發及近期購買自美國，歐洲及日本公司的特許及分銷權。

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