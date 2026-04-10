鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 20:40

隨著伊朗與美國達成的停火協議初步生效，以色列政府已正式解除國家緊急狀態，這也意味著總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 延宕已久的貪腐案審判將於近期恢復。

根據以色列法院的聲明，隨著司法系統回歸常態，相關聽證會預計將於周日至周三進行。隨著局勢趨穩，以色列國內也開始恢復正常生活，本古里安國際機場已全面重新開放。

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這場備受矚目的審判核心涉及三項貪腐指控：收受賄賂、欺詐以及背信罪。具體控訴內容包含納坦雅胡涉嫌非法收受政治盟友的高價禮品、與媒體達成利益交換以獲取有利報導，以及利用職權批准對盟友有利的電信法規。

納坦雅胡於 2019 年首度被訴，審判自 2020 年開始，但期間因 2023 年 10 月的加薩戰爭以及 2026 年 2 月爆發的對伊朗戰爭而多次中斷。

以色列國內批評者長期指責納坦雅胡，認為他刻意延長「多線戰爭」以推遲審判並確保其政權得以延續。對此，美國總統川普曾多次稱該案件為「政治迫害」，並呼籲赦免納坦雅胡。伊朗外長則藉此嘲諷，稱區域停火將加速納坦雅胡入獄的進程。

目前，以色列總統赫佐格 (Isaac Herzog) 雖然面臨來自美方或內部的赦免壓力，但其辦公室表現冷淡，僅表示司法部正收集意見進行評估，尚未有明確定論。