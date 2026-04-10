鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 21:29

PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (10) 日公布最新獲利資訊，2026 年 3 月營收 130.79 億元，爲單月史上第三高，自結單月稅後純益爲 11.43 億元，年增 25%，每股純益爲 0.74 元。公司並擬發行海外存託憑證進行籌資。

欣興3月自結每股純益達 0.74元 擬發行GDR進行海外籌資。(鉅亭網記者張欽發攝)

欣興在 20269 年首季營收爲 374.46 億元，年增 24.45%，爲史上新高。

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同時，欣興今天董事會並決議發發行 10 萬張現增股爲上限，參與發行海外存託憑證 (GDR) 進行市場籌資。

欣興在 2025 年以來分別以發債及辦理現增案進行市場籌資完成，包括以每股 116 元溢價發行 4.6 萬張現增股，同時已完成發行可轉換公司債 40 億元。兩者合計將募集 93.76 億元，今天又決議將發行 GDR 進行海外市場籌資案。