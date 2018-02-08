美中貿易逆差創新高 白宮前高官：對中制裁快宣布

美國商務部周二（6 日）公布的最新數據顯示，2017 年美國貿易逆差創下 2008 年來最高紀錄，其中中國以 3752 億美元逆差排名各國之首。美國前代理副貿易代表卡特勒表示，預計美國政府將很快宣布針對中國的貿易行動。

根據美國商務部公布的統計數據顯示，2017 年美國商品和服務貿易逆差較前一年飈升 12.1%，達 5660 億美元，創下 2008 年以來新高；其佔國內生產總值的比重為 2.9%，也高於 2016 年的 2.7%。當中美中貿易逆差增加了 8.1%，為 3752 億美元，佔了總額逾 46%，為有紀錄以來的最高水平，但增幅低於美國整體貿易逆差增幅。

中國官媒新華社指，造成去年美國貿易逆差快速上升的主要原因，是美國經濟走強導致進口急升。去年，美國全年出口額增長 5.5%，達 2.33 兆美元；全年進口額增長 6.7%，達創紀錄的 2.9 兆美元。

川普就任美國總統後，一方面實行減稅等刺激措施，另一方面則推行「美國優先」的貿易政策，但新華社引述分析指，這 2 大目標之間本就存在不可調和的矛盾，因為美國經濟更快增長，有賴於佔經濟比重約 70% 的消費增加，而消費增加必然導致進口增加。

香港《明報》報導，新的逆差數據出爐後，美國前代理副貿易代表卡特勒 (Wendy Cutler) 周二 (7 日) 在紐約表示，雖然川普政府裏有傾向全球化的、也有傾向保護主義等不同觀點的官員，但在今後幾個星期或幾個月裏，將會看到川普政府着手處理不公平貿易問題。

卡特勒表示，美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 是川普在中國貿易上的耳目。萊特希澤去年 8 月啟動「301 條款調查」，針對中國知識產權上的不公平貿易，包括強制技術轉讓。卡特勒認為，在 301 條款調查下，「我們預計將很快宣布針對中國的貿易行動」。

2 周前，美國針對洗衣機和太陽能板進口徵收高額關稅。卡特勒稱，「只是未來一系列宣布的一個開始」。

