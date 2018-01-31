川普國情諮文 美中貿易關係最敏感 人民幣亞幣嚴陣以待

美國總統川普 (Donald Trump) 即將在台灣時間周三 (31 日) 上午 10:00 發表國情諮文，外匯交易員重點關注川普的貿易政策對美元的走勢，尤其是美中貿易關係，人民幣和亞幣嚴陣以待。

FX168 財經網報導，道明證券 (TD Securities) 分析師 Ned Rumpeltin 在報告中預計，川普將吹捧上任後第一年的諸多勝利，並推動相對有限的移民改革方案，更公平的貿易協定，並可能涉及基建投資。只有基建投資這一點才可能是對市場友好的。但不要指望川普會宣佈有關北美自貿協定 (NAFTA) 的任何行動，他可能會發表更多保護主義言論。

加拿大皇家銀行 (RBC) 策略師 Sue Trinh 指出，市場希望獲得有關川普基建計畫的更多細節。若對此問題、時間和預算細節鮮有提及，可能會讓美元多頭失望。

此外，最大關注點可能就是貿易問題。分析人士稱，在川普周二發表的國情諮文中，預計他將把貿易作為今年的施政重點。這份國情諮文可能為川普任期的貿易政策定調。

美國總統川普上周宣佈對進口太陽能電池板和洗衣機徵收關稅，人們由此開始擔心，這一決定或許只是前奏，接下來針對其他產品、尤其是金屬的關稅可能還會接踵而來。

全球貿易緊張局勢加劇引人猜測，其他國家、尤其是中國可能會因此採取報復措施，從而引發以牙還牙式的緊張關係升級，進而危及全球經濟增長。

Cambridge Global Payments 分析師 Karl Schamotta 認為，川普若更加明確地闡述美國政府對貿易問題的看法，那麼可能會對匯率產生影響。他說：「川普已開始將目標指向中國、加拿大、墨西哥和歐盟，但隨著貿易談判停滯不前，美國政府可能會採取更加漸進的處事方式。」

Schamotta 補充說，目前全球貿易戰的前景已從共同的市場記憶中消失了，如果川普言辭更加激烈，肯定會使恐慌交易捲土重來。

關於匯率方面，他表示，在國情諮文演講前和演講過程中，風險溢價可能會上升；持有期權和美元或許會更有吸引力，美元可能會從跌勢中出現技術性回檔。

投行 Jefferies 分析師 Brad Bechtel 提到，此次演講對於貿易話題將是關鍵，因為「外匯市場的失衡持續擴大，許多貨幣對也處於極端位置」。

他表示，在 G20 就匯率達成協議、美國對貨幣操縱者態度「鷹派」的背景下，這些央行不願行動，但不得不做出一定的犧牲。他們承受了很大的壓力。

Bechtel 指出，當前美元非常「超賣」，市場情緒大致看跌。但在近期出現拋售之後，不清楚還會下跌多少，才會向相反方向進行回檔。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 經濟學家 Alan Ruskin 表示，要說國情諮文中有哪個敏感話題會觸發市場波動，那就是美國與中國的貿易關係。如果美國攻擊中國違反世界貿易組織 (WTO) 規則，那麼長期來看，可能不利在岸人民幣和大多數亞洲新興貨幣。