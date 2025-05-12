美中實現重大貿易突破 同意大幅降低關稅90天

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-12 16:18

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美國和中國周一 (12 日) 同意，在 90 天內大幅調降彼此關稅，此舉已使懲罰性貿易戰得以降級，並提振了全球市場。

這項聲明是在世界兩大經濟體官員於周末在瑞士日內瓦舉行的馬拉松式貿易談判之後發布的，雙方都宣稱談判取得了「實質進展」。

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聲明指出，美國將於 5 月 14 日前，把對多數中國進口商品的合併關稅，從 145% 暫時調降至 30%，其中包括與芬太尼相關的稅率。同時，中國將把對美國商品的 125% 關稅降至 10%。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，「我們一致認為雙方都不想脫鉤」，並補充說雙方就芬太尼問題進行了「非常強勁且富有成效的討論」，談判可能促成中國達成「採購協議」。

貝森特補充說，這次宣布的關稅減讓不適用於對所有美國貿易夥伴實施的產業關稅，而川普首任政府時期對中國實施的關稅仍然有效。

雙方都認識到「建立可持續、長期且互利的經濟和貿易關係的重要性」。雙方也同意建立一個由中國副總理何立峰、美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 領導的機制，以繼續討論經濟和貿易關係。會談可輪流在中國、美國或經雙方同意的第三國舉行，並可視需要進行工作層級諮詢。

美國貿易代表格里爾表示，美國希望與中國建立更平衡的貿易關係，「我們的中國同行本周顯然是來達成協議的」。

針對關係，中國官方新華社引用一份國家安全白皮書報導稱，中國始終秉持相互尊重的原則處理與美國的關係。中國致力於發展與美國的穩定關係，並認為施壓和威脅不是處理對華關係的正確方式。