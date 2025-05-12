美國展開調查 醞釀對飛機、零件加徵關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 06:00

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據《紐約時報》上周五（9 日）報導，川普政府已經開始對商用飛機、噴氣發動機和相關零件進口展開調查，可能加徵新關稅。

美國商務部上周五發布的公告顯示，商務部長盧特尼克於 5 月 1 日根據《貿易擴張法》第 232 條啟動調查，該條款允許總統出於國家安全考量，對外國產品徵收關稅。

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美國政府的調查對象不僅涵蓋商用飛機和發動機，還包括零件進口依賴度等情況。調查內容包括是否依賴特定外國企業提供相關產品，以及外國政府是否發放補貼。

倘若川普政府判斷會對美國國家安全產生影響，將考慮加徵關稅或限制進口數量。

根據美國法律規定，商務部必須在 270 天以內完成調查工作。商務部尚未公布追加關稅稅率，以及是否採取豁免措施等。

如果美國對進口飛機和發動機零件加徵關稅，可能會給日企帶來重大影響。一架飛機約由 300 萬個零件組成，日本製造商在這個領域具有優勢。

以美國波音 (BA-US) 中型客機 787 為例，主要部件如主翼和機身，是由三菱重工、川崎重工等公司生產，超過 30% 機體製造工作由日本企業承擔。

石川島播磨重工集團的主打產品是航空發動機，業務涉及零件製造、維護等方面。大同特殊鋼株式會社主要製造航空發動機關鍵部件，東麗株式會社在航空機體所用碳纖維方面具優勢。