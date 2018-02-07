非打不可的貿易戰 美國去年貿易逆差達7340億美元 10年來最糟

根據美國商務部 6 日公佈的報告，美國 2017 年非石油的貿易逆差創紀錄達 7340 億美元，而貨物和服務貿易逆差增至 5660 億美元，比 2016 年多出 610 億美元，增幅為 12％，為 2008 年以來最嚴重的貿易逆差，可理解川普為何打起貿易戰。

儘管商品和服務出口額成長 1210 億美元，達 2.33 兆美元，但進口額劇增 1825 億美元，達到 2.90 兆美元。貿易逆差將減少 GDP，而美國 2017 年貿易逆差的數字佔 GDP 2.9%。

以下為使美國在貨物貿易展現逆差的國家（不包含服務在內）。當中與中國、香港、日本與德國的貨物貿易逆差達 4530 億美元。就中國而言，由於很多商品是通過香港轉運或是開具發票的，因此《wolfstreet》作者將中國和香港的數字算在一起，而僅管歐盟不是一個國家，但作者認為可將歐盟列出給讀者參考：

與美國有貿易逆差的主要夥伴

某些貿易交易的不透明性，如轉運、貿易發票與稅務問題等，可能會影響貿易數據。例如，美國與荷蘭和比利時的貿易順差為 240 億美元和 150 億美元，這不是因為美國商品的消費者集中在這兩個國家，而是因為鹿特丹和安特衛普是歐洲前兩大的海港，因此對於地理位置較不方便或沒有海港的國家來說，貨物往往會先運往這兩個港口。

而以愛爾蘭來說，美國與他們有 381 億美元的貿易逆差，他們實際上並沒有進口這麼多的商品至美國，而是許多美國為了省稅賺取利潤，選擇從愛爾蘭開發票。

貨物貿易逆差中最大的國家： 中國：貿易赤字增加 230 億美元，進口增長為 430 億美元，出口增長 200 億美元。

墨西哥：貿易赤字增加 80 億美元，進口增長為 200 億美元，出口增加 120 億美元。

日本和德國：赤字大致持平，進出口同比增長約 40 億美元。

美國與歐盟的貿易逆差增加 50 億美元，進口成長 180 億美元，出口額增加 130 億美元。

下圖顯示了美國進口（紅色）和出口（黑色），按貿易赤字（進口減去出口，歐盟以特別顏色顯示）順序排列：

美國的進出口數字

墨西哥向美國出口的商品，為美國出口至墨西哥的 1.3 倍，與加拿大的貿易接近平衡。使美國產升貿易逆差的國家可分為兩類，一種為不太進口美國商品的國家，例如 中國、日本和德國，另一種為與美國有密切雙邊貿易的國家，如加拿大和墨西哥，加拿大的人口大約跟加州相同，但他們的進口美國商品的數量，與整個歐盟相同。

以現狀來看，墨西哥和加拿大帶給美國的貿易問題並不大，這些可透過重啟 NAFTA 談判解決。美國的當務之急應該是解決與中國、日本與德國的貿易逆差。