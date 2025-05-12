美中會談「取得重大進展」 今發表聯合聲明

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 07:35

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美國和中國在瑞士進行了為期兩天的旨在緩和貿易戰的會談後，雙方皆表示會談取得「重大進展」，預計於今（12 日）發表聯合聲明。

儘管雙方在週日未立即宣布具體措施，中國國務院副總理何立峰表示，世界上兩大經濟體已同意建立一個進一步對話的機制。

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中國商務部副部長李成鋼在日內瓦對記者表示：「我們中國有句話，菜好吃，什麼時候上都不重要。」「無論何時發布，這都將是對全世界的好消息。」

美中談判代表在分別對記者發表評論時試圖傳達積極的態度，何立峰讚揚了美方的專業精神，而美國貿易代表傑米森・葛里爾（Jamieson Greer）則表示，雙方的貿易衝突可能被誇大了。

葛里爾表示，「我們能夠這麼快達成協議，這一點很重要，因為這顯示雙方的分歧或許沒原先想得那麼大。」

隨著亞洲交易週的開始，美元兌歐元、日圓和瑞士法郎等多數主要貨幣上漲。被視為對中國市場情緒指標的澳幣和離岸人民幣也小幅上升。