美中會談「取得重大進展」 今發表聯合聲明
鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 07:35
美國和中國在瑞士進行了為期兩天的旨在緩和貿易戰的會談後，雙方皆表示會談取得「重大進展」，預計於今（12 日）發表聯合聲明。
儘管雙方在週日未立即宣布具體措施，中國國務院副總理何立峰表示，世界上兩大經濟體已同意建立一個進一步對話的機制。
中國商務部副部長李成鋼在日內瓦對記者表示：「我們中國有句話，菜好吃，什麼時候上都不重要。」「無論何時發布，這都將是對全世界的好消息。」
美中談判代表在分別對記者發表評論時試圖傳達積極的態度，何立峰讚揚了美方的專業精神，而美國貿易代表傑米森・葛里爾（Jamieson Greer）則表示，雙方的貿易衝突可能被誇大了。
葛里爾表示，「我們能夠這麼快達成協議，這一點很重要，因為這顯示雙方的分歧或許沒原先想得那麼大。」
隨著亞洲交易週的開始，美元兌歐元、日圓和瑞士法郎等多數主要貨幣上漲。被視為對中國市場情緒指標的澳幣和離岸人民幣也小幅上升。
美中兩大經濟體之間的緊張關係在美國總統川普逐步將對中國的關稅提高至 145% 後達到新高。這些關稅旨在應對中國在芬太尼貿易中的角色、龐大的對美貿易順差，以及回應中國在川普開出第一槍後所實施的報復性措施。作為回應，中國將對美國商品的關稅提高至 125%。
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