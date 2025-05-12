川普預告今簽行政命令 大砍美國藥價30%至80%

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 08:15

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美國總統川普表示，他將簽署一項行政命令，以降低處方藥價格，要求美國支付的藥品價格與全球最低價的國家相同，預測美國藥品價格將下降 30% 至 80%。

川普在社群平台發文宣告，將在 12 日上午 9 點 (台北時間 21 點) 簽署這項行政命令，表示這將是「多年來首次為美國帶來公平！」但也坦言，為了達到平衡，全球其他地區的藥價可能會上升。

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川普在貼文中表示：「我將實施『最惠國條款政策』（MOST FAVORED NATION POLICY），讓美國支付的藥價與全球最低價國家相同。」「我們的國家終於能夠獲得公平對待，而我們公民的醫療成本將以前所未有的幅度降低。」

他還指出，美國美國處方藥和藥品的價格比其他國家還貴，甚至高出 5 到 10 倍之多；這些藥品的價格雖然不同，其實是同樣的藥品、來自同樣的實驗室或工廠、出自一樣的公司。

川普稱，這向來很難解釋，製藥公司歸咎於研發成本，把這些成本沒來由的交給美國的「倒霉鬼」來負擔，而且只有美國的倒霉鬼在負擔。