美中經貿談判 中方牽頭人何立峰：中美達成重要共識

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 07:59

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美國與中國 5 月 10 日至 11 日在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰周日（11 日）晚在出席中方代表團記者會時表示，此次會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。

據《新華社》周一報導，何立峰說，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，將儘快敲定相關細節，並將於周一發布聯合聲明。

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何立峰稱，在當前形勢下，本次會談受國際社會高度關注。在中美共同努力下，會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎，創造了條件。

何立峰提到，中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。中方願同美方一道，積極落實今年 1 月 17 日兩國元首通話重要共識，本著解決問題的態度，坦誠對話、平等協商、管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係取得新發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。