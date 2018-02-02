所有人都盯着這張「牌」：2018年第一份美國非農報告要來了

摘要：市場普遍預計，1 月非農就業將新增 18 萬 - 18.5 萬人，較 12 月的 14.8 萬顯著增加。但歷史經驗表明，1 月的非農通常極具不確定性。今晚的非農會否像 12 月那樣與強勁的「小非農」背離呢？

台北時間周五晚間 20:30，美國勞工部將公布 2018 年 1 月的非農就業報告。

市場普遍的預期值在 18 萬 - 18.5 萬人左右，較 12 月的 14.8 萬顯著攀升，也有人預計有可能是 20 萬。失業率平均預期為 4.1%，維持十七年最低值不變。

相比於非農就業增量，市場最關注的或許是時薪。如果時薪增長比預期更高，可能讓市場感到意外。瑞銀認為，若薪資增長加快，可能會令聯準會在升息方面更為激進。市場普遍預期平均每小時收入或環比增加 0.2%，年增率增長 2.6%。

所有的跡象都指向了一個更加強勁的勞工市場：工資加速增長，職位空缺接近歷史峰值，企業紛紛抱怨有技能的工人不好找。就業市場變得如此緊繃，以至於被 Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 形容為「一個轟鳴的市場」。

最新的一個跡象是：本周公布的「小非農」ADP 新增就業人數為 23.4 萬人，大幅高於預期的 18.5 萬。

不過，考慮到 ADP 和非農數據經常出現背離，更重要的是，按照以往的經驗，1 月的非農數據通常極具不確定性，政府常常修正數據，細化聖誕假期招聘的臨時用工等季節性僱傭數據。所以，現在還不清楚 1 月非農報告會否重演 12 月的故事？

當時的「小非農」ADP 就業數據表現非常強勁，新增就業 25 萬人， 大幅超過市場預期的 19 萬人，創出 2017 年 3 月以來新高。但非農就業卻僅為 14.8 萬人。

新增就業夠不夠強勁？

高盛和摩根大通的分析師們預計，1 月非農就業將新增 20 萬人。

野村證券預計，1 月非農就業新增人數位 20.5 萬人，明顯高於市場普遍預期的 18 萬人。其中，有 20 萬人來自私營企業部門，5000 人來自政府部門。

野村還表示，不認為當前的製造業就業增長速度是可持續的，但基於區域製造業調查的月度數據，製造業就業可能會增加 2 萬人。由於一些服務業在 12 月意外放緩，因此 1 月可能出現回升。

失業率進一步降低？

對於失業率，分析師們並沒有特別統一的觀點。

MarketWatch 調研的一些分析師認為，失業率有可能維持 4.1% 這個十七年最低值不變。

Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 則預計，失業率有可能向着 3.5% 下行——如此低的數值，從 1948 年有記錄以來只出現過兩次。

多數分析人士認為，失業率有可能在今年晚些時候降至 4% 下方， 那將是 2000 年首次出現。

時薪

美國人現在很好找工作，只要想找，基本沒有大的問題。不過， 他們已經很長時間沒有大幅加薪了。

自從 2010 年以來，小時工資數額增長了 2.5% 左右。這種增幅很難推升通膨，聯準會設定的通膨目標也很難達到。

令人樂觀的是，現在事情正在發生改變。經濟學家們鍾愛的一個小時薪資指標——就業成本指數顯示，去年，該指標創出了三年最大增幅：

目前，市場普遍預計 1 月的小時薪資將環比增長 0.2%，那意味著今年全年的增幅將為 2.5%。鑒於最低工資正在攀升，到年底的增幅可能更高。全美有 18 個州今年都提高了最低時薪。

Amherst Pierpont 首席經濟學家 Stephen Stanley 就持這種預期。他認為，通常來說，最低工資調整不是什麼大事。但這次稍微有點不一樣，環境變了，因為有這麼多的州都和城市今年都提高了最低小時薪資。

美銀美林的預期更高，認為環比增速將為 0.3%。他們的理由也是 18 個州都調升了最低工資。

CNBC 援引野村證券固收策略部門負責人 George Goncalves 的話稱：「工資金額至關重要。也許企業現在可以通過稅改減稅而給雇員加薪。這意味著，通膨更多面臨上行風險，現在的利率太低了。 」

『新聞來源／華爾街見聞』